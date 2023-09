Τραγωδία στο Μαρόκο: Τουλάχιστον 296 νεκροί από τον φονικό σεισμό των 6,9 βαθμών – ΒΙΝΤΕΟ

Τουλάχιστον 296 είναι οι νεκροί από τον ισχυρό σεισμό που συγκλόνισε το βράδυ της Παρασκευής το Μαρόκο, σύμφωνα με τον μέχρι στιγμής απολογισμό που έδωσαν στη δημοσιότητα οι αρχές της αφρικανικής χώρας. Το δίκτυο Al Arabiya αναφέρει πως υπάρχουν πολλοί εγκλωβισμένοι σε ερείπια κτιρίων που κατέρρευσαν.

Η σεισμική δόνηση που σημειώθηκε λίγο μετά τις 23:00 (τοπική ώρα, 01:00 ώρα Ελλάδος) ήταν μεγέθους 6,9 βαθμών, σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC). Το επίκεντρο εντοπίστηκε 77 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της πόλης Μαρακές και το εστιακό βάθος υπολογίζεται σε 10 χιλιόμετρα.

Βίντεο που δημοσιοποιήθηκαν σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν ερείπια ισοπεδωμένων κτιρίων και κατοίκους που βγήκαν έντρομοι στους δρόμους.

Ο Μοντασίρ Ιτρί – κάτοικος του ορεινού χωριού Άσνι, που βρίσκεται κοντά στο επίκεντρο του σεισμού – δήλωσε ότι τα περισσότερα σπίτια έχουν υποστεί σημαντικές ζημιές. «Γείτονές μας εγκλωβίστηκαν κάτω από τα ερείπια και καταβάλλονται αγωνιώδεις προσπάθειες για τη διάσωσή τους με όσα διαθέσιμα μέσα υπάρχουν στο χωριό», είπε.

Λίγα χιλιόμετρα δυτικότερα, κοντά στην πόλη Ταρουντάντ, ο δάσκαλος Χαμίντ Άφκαρ είπε ότι «η γη σείστηκε για περίπου 20 δευτερόλεπτα. Οι πόρτες ανοιγόκλειναν μόνες τους, καθώς κατέβηκα τρέχοντας από τον δεύτερο όροφο».

