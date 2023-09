Μαρόκο: Τουλάχιστον πέντε νεκροί από τον ισχυρό σεισμό – ΒΙΝΤΕΟ

Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι ανασύρθηκαν νεκροί από τα ερείπια κτιρίου που κατέρρευσε στην πόλη Ντεμνάτ μετά τον καταστροφικό σεισμό που συγκλόνισε το βράδυ της Παρασκευής το Μαρόκο, όπως μεταδίδει το δίκτυο Al Arabiya.

Η σεισμική δόνηση που σημειώθηκε λίγο μετά τις 23:00 (τοπική ώρα, 01:00 ώρα Ελλάδος) ήταν μεγέθους 6,9 βαθμών, σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC). Το επίκεντρο εντοπίζεται 77 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της πόλης Μαρακές και το εστιακό βάθος υπολογίζεται σε 10 χιλιόμετρα.

Βίντεο που δημοσιοποιήθηκαν σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν ερείπια ισοπεδωμένων κτιρίων και κατοίκους που βγήκαν έντρομοι στους δρόμους.

