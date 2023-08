Φλόριντα: Δύο νεκροί σε δυστυχήματα από τον τυφώνα Ιντάλια

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν σε τροχαία δυστυχήματα που οφείλονται στα ακραία καιρικά φαινόμενα στη Φλόριντα, η οποία πλήττεται από τον τυφώνα Ιντάλια, ανακοίνωσε η Τροχαία Αυτοκινητοδρόμων της πολιτείας αυτής.

Το πρώτο δυστύχημα σημειώθηκε στην κομητεία Πάσκο, όταν ένας 40χρονος άνδρας έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του, το οποίο έπεσε σε ένα δέντρο. Στην Αλάτσουα, ένας 59χρονος που οδηγούσε ένα Toyota Tacoma έριξε το όχημά του σε δέντρα ενώ στην περιοχή έπεφτε καταρρακτώδης βροχή.

Ο τυφώνας υποβαθμίστηκε στο μεταξύ στην κατηγορία 1 της πεντάβαθμης κλίμακας Σαφίρ-Σίμπσον και κινείται προς τη νότια Τζόρτζια, σύμφωνα με τo πιο πρόσφατο δελτίο του Εθνικού Κέντρου Τυφώνων (NHC). Το μάτι του βρίσκεται περίπου 20 χιλιόμετρα νότια-νοτιοανατολικά της Βαλντόστα. Ο τυφώνας συνοδεύεται από ανέμους που πνέουν με ταχύτητα 150 χιλιομέτρων την ώρα αλλά προβλέπεται ότι θα υποβαθμιστεί περαιτέρω, σε τροπική καταιγίδα, κατά τη διάρκεια της νύχτας, όσο θα κινείται κατά μήκος των ακτών της Νότιας και της Βόρειας Καρολίνας.

Στα παράλια της δυτικής Φλόριντας, οι δρόμοι των περισσότερων πόλεων ήταν έρημοι και, σε αρκετές περιπτώσεις, πλημμυρισμένοι. Στο Σταϊνχάτσι ο κεντρικός δρόμος θύμιζε ποτάμι. Ένας 73χρονος που αγνόησε την εντολή εκκένωσης και παρέμεινε στο σπίτι του, ο Πάτρικ Μπόλαντ, είπε ότι έπεσαν δέντρα στη γειτονιά του αλλά το σπίτι γλίτωσε. «Όλα πήγαν καλά», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο, εμφανώς ανακουφισμένος.



Στο Σίνταρ Κι τα κύματα ξεπερνούσαν σε ύψος τα 2 μέτρα. «Όλα έχουν πλημμυρίσει», είπε στο CNN η Σέλι Μπόιβιν, η διευθύντρια του μοτέλ Beach Front, που βρίσκεται πάνω στην παραλία αυτού του θερέτρου. «Μόλις είδα τα τραπέζια του πικνίκ να τα παίρνει το ποτάμι που κυλάει στον δρόμο», είπε.

Πλημμύρες αναφέρθηκαν επίσης στο Κλίαργουοτερ, στην Τάμπα και σε άλλες περιοχές, όπου όσοι κάτοικοι είχαν απομείνει αναγκάστηκαν να μετακινηθούν σε μεγαλύτερο υψόμετρο διασχίζοντας τα νερά. «Οι πλημμύρες που βιώνουμε τώρα δεν είναι τίποτα σε σύγκριση με αυτό που θα συμβεί σε μερικές ώρες», προειδοποίησε η δήμαρχος της Τάμπα Τζέιν Κάστορ, εξηγώντας ότι η στάθμη της θάλασσας θα ανέβει τις επόμενες ώρες.

Περισσότερα από 286.000 νοικοκυριά είχαν μείνει χωρίς ηλεκτρικό το πρωί (τοπική ώρα) σε όλη τη Φλόριντα, σύμφωνα με τον εξειδικευμένο ιστότοπο Poweroutage.us.

Ο κυβερνήτης της ΦλόρΙντα Ρον Ντε Σάντις κήρυξε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης τις 46 από τις 67 κομητείες της Πολιτείας.

🚨 HURRICANE IDALIA UPDATE 🚨

🫡 Crews are assessing storm damage at TPA

🚗 Some of the roads around TPA are closed

⏰ We hope to make an announcement later today regarding reopening plans

🤗 Our response time may be delayed – visit our Q&A page: https://t.co/Q7tGfxssA2 pic.twitter.com/aPxBarHlDF

— Tampa International Airport ✈️ (@FlyTPA) August 30, 2023