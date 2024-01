Φινλανδία: Οι πολικές θερμοκρασίες παγώνουν ακόμα και το βραστό νερό όταν πετιέται στον αέρα – BINTEO

Οι πολικές θερμοκρασίες ρεκόρ που καταγράφηκαν στη Φινλανδία αυτήν την εβδομάδα ενέπνευσαν έναν τουρίστα, ο οποίος είχε επισκεφθεί την Αρκτική, προκειμένου να δοκιμάσει να κάνει ένα κόλπο που εδώ και πολύ καιρό του κινούσε την περιέργεια: να ρίξει βραστό νερό στον αέρα έξω, όταν έκανε πάρα πολύ κρύο και να το δει να μετατρέπεται αμέσως σε ένα σύννεφο παγωμένης σκόνης.

Αυτό δεν πετυχαίνει παρά μόνο εάν οι θερμοκρασίες κυμαίνονται σε ένα επίπεδο ψύχους που οι περισσότερες περιοχές στη γη σπανίως ή ποτέ δεν βλέπουν. Ο Λάουρι Ούνταμο, ένας 49χρονος διευθυντής πωλήσεων από τη νότια Φινλανδία, βρισκόταν σε διακοπές στην φινλανδική Λαπωνία μαζί με φίλους, όταν ο υδράργυρος βούτηξε στους -30 βαθμούς Κελσίου ανήμερα της Πρωτοχρονιάς.

«Είχα δει βίντεο με το κόλπο αυτό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή στο YouTube και ήταν εφικτό να γίνει, όμως ο καιρός δεν ήταν κατάλληλα παγωμένος προκειμένου να κάνω μια προσπάθεια, στους -30 βαθμούς ή χαμηλότερα», είπε ο Ούνταμο στο Ρόιτερς.

