Financial Times: Πώς βλέπουν τους πολέμους σε Ουκρανία και Γάζα οι επικεφαλής της CIA και της MI6 – Η στιγμή που ο κόσμος πλησίασε στην χρήση πυρηνικών όπλων

Η επίθεση της Ουκρανίας στο Κουρσκ πλήττει το πολεμικό αφήγημα της Ρωσίας και προκαλεί ερωτήματα στη ρωσική ελίτ, δήλωσαν οι κορυφαίοι επικεφαλής κατασκοπείας στην Δύση, ο διευθυντής της CIA και ο αρχηγός της MI6.

Μιλώντας σε φεστιβάλ που διοργανώνουν το Σαββατοκύριακο οι Financial Times στο Λονδίνο, οι δύο αρχηγοί, ο επικεφαλής της MI6 Ρίτσαρντ Μουρ και ο διευθυντής της CIA Μπιλ Μπερνς ανέφεραν ότι η ουκρανική εισβολή στο Κουρσκ ήταν “ένα σημαντικό τακτικό επίτευγμα” που τόνωσε το ηθικό της Ουκρανίας και εξέθεσε τις αδυναμίες της Ρωσίας.

Έχει “εγείρει ερωτήματα … σε όλη τη ρωσική ελίτ σχετικά με το πού οδηγούνται όλα αυτά”, είπε ο Μπερνς. Ο Moore είπε ότι ήταν “μια τυπικά τολμηρή και τολμηρή κίνηση από τους Ουκρανούς … για να προσπαθήσουν να αλλάξουν το παιχνίδι”.

Ο διευθυντής της CIA Ουίλιαμ Μπερνς, ο οποίος είναι και επικεφαλής της αντιπροσωπείας των ΗΠΑ που εργάζεται για την επίτευξη εκεχειρίας στη Λωρίδα της Γάζας και την απελευθέρωση των ομήρων που κρατά η Χαμάς, δήλωσε ότι τις επόμενες ημέρες θα παρουσιαστεί μια πιο λεπτομερής πρόταση για κατάπαυση του πυρός.

Έπειτα από 11 μήνες πολέμου στη Γάζα μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς, ο Μπερνς επεσήμανε ότι εργάζεται πολύ σκληρά πάνω «σε κείμενα και δημιουργικές φόρμουλες» σε συνεργασία με τους μεσολαβητές του Κατάρ και της Αιγύπτου, προκειμένου να καταλήξουν σε μια πρόταση που θα ικανοποιεί και τις δύο πλευρές ώστε να επιτευχθεί εκεχειρία.

«Θα κάνουμε αυτή την πιο λεπτομερή πρόταση, ελπίζω τις επόμενες μερικές ημέρες, και μετά θα δούμε», επεσήμανε ο Μπερνς σε εκδήλωση των Financial Times στο Λονδίνο στην οποία συμμετείχε και ο επικεφαλής της υπηρεσίας κατασκοπείας της Βρετανίας (MI6) Ρίτσαρντ Μουρ, σε μια άνευ προηγουμένου κοινή τους εμφάνιση.

Ο Μπερνς πρόσθεσε ότι είναι ζήτημα πολιτικής βούλησης και πρόσθεσε ότι ελπίζει οι ηγέτες και από τις δύο πλευρές να αναγνωρίσουν «ότι έχει έρθει επιτέλους η ώρα να κάνουν μερικές δύσκολες επιλογές και μερικούς δύσκολους συμβιβασμούς».

Σύμφωνα με τον επικεφαλής της CIA, το 90% του κειμένου έχει συμφωνηθεί, όμως το τελευταίο 10% είναι πάντα το πιο δύσκολο.

«Η ελπίδα μου είναι, ξέρετε, να κατανοήσουν τι διακυβεύεται εδώ και να είναι διατεθειμένοι να προχωρήσουν μπροστά σε αυτή τη βάση», σημείωσε.

