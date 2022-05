Φιέστα Ερντογάν και νέο παραλήρημα: Βάζουμε τους “βυζαντινούς” στα ράφια της ιστορίας

Νέο παραλήρημα του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος παρέστη στους εορτασμούς για την 569η επέτειο από την Άλωση της Κωνσταντινούπολης που πραγματοποιήθηκε στο αεροδρόμιο Αττατούρκ. Με ύφος και εμμονή που δεν παραπέμπουν σε διεθνή διπλωματία ο Τούρκος πρόεδρος εξαπέλυσε και νέο γύρο επιθέσεων προς τον Έλληνα πρωθυπουργό.

Αφού ολοκληρώθηκε η φιέστα, στην οποία συμμετείχαν εκατοντάδες πολίτες κρατώντας τουρκικές σημαίες στον χώρο του παλιού αεροδρομίου, ο Τούρκος πρόεδρος δεν παρέλειψε να εκφράσει την περηφάνια της χώρας του για την Άλωση της Κωνσταντινούπολης. Ο Ερντογάν πρωταγωνίστησε στην τελετή νεο-οθωμανικού χαρακτήρα, όπου απεικονίστηκε σε λάβαρα πλάι στον Κεμάλ.

Εμφανίστηκε, δε, προκλητικός για ακόμη μία φορά. Δημόσιοι υπάλληλοι, παιδιά σχολείων, μέλη του κόμματος από κάθε γειτονιά της Πόλης μεταφέρθηκαν με κάθε είδους μεταφορικό μέσο ή έφτασαν από μόνοι του καθώς όλα τα μέσα συγκοινωνίας ήταν σήμερα δωρεάν. Υπολογίζεται ότι 1 εκατομμύριο κόσμος συγκεντρώθηκε στο παλιό αεροδρόμιο, το οποίο με προεδρικό διάταγμα θα μεταμορφωθεί σε ένα τεράστιο εθνικό κήπο.

LIVE: Türkiye’s President Erdogan attends 569th Anniversary Celebrations of Istanbul’s Conquest and Ceremony for Plantation of First Sapling at Atatürk Airport Nation’s Garden https://t.co/O2zCKCcdOZ

