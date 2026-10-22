Έξαλλος ο Τραμπ με τον ΛεΜπρόν Τζέιμς: «Δεν σεβάστηκε τη χώρα μας – Να ζητήσει συγγνώμη από τους σπουδαίους Αμερικανούς ήρωες»

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Ο Ντόναλντ Τραμπ τα έβαλε με τον σούπερσταρ του ΝΒΑ, ΛεΜπρον Τζέιμς, τον οποίον εγκάλεσε για ασεβή συμπεριφορά κατά τη διάρκεια της ανάκρουσης του αμερικανικού εθνικού ύμνου στην πρόσφατη αναμέτρηση των Φιλαδέλφια Σίξερς με τους Νιου Γιορκ Νικς.

«Την ώρα που ακούγεται ο εθνικός μας ύμνος, ο ΛεΜπρον Τζέιμς δείχνει έλλειψη σεβασμού προς τη χώρα μας», ανέφερε ο Τραμπ σε ανάρτηση στο Truth Social που συνοδεύεται από ένα βίντεο στο οποίο φαίνεται ο Τζέιμς να κάνει διατάσεις κατά τη διάρκεια της ανάκρουσης του εθνικού ύμνου στο «Madison Square Garden» της Νέας Υόρκης, λίγο πριν την έναρξη του αγώνα της νέας του ομάδας.

«Ο ΛεΜπρον Τζέιμς πρέπει να ζητήσει συγγνώμη από όλους αυτούς τους σπουδαίους Αμερικανούς πολεμιστές και ήρωες που έχασαν τη ζωή τους για την αμερικανική σημαία και για όλα όσα πρεσβεύει η χώρα μας!», προσέθεσε.

Το βίντεο που μοιράστηκε ο Τραμπ έδειχνε τον Τζέιμς να στέκεται στη σειρά δίπλα στους συμπαίκτες του στους Φιλαδέλφεια Σίξερς, να κουνάει τα χέρια του σε μια άσκηση προθέρμανσης και στη συνέχεια να σουτάρει χωρίς μπάλα.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Αμερικανός πρόεδρος επιτίθεται στον Τζέιμς. Τελευταία φορά ήταν το καλοκαίρι, όταν δήλωσε ότι «ίσως είναι ρατσιστής» επειδή στο παρελθόν είχε εκφράσει τη γνώμη του για θέματα κοινωνικής δικαιοσύνης.

Ο Τραμπ έχει ιστορικό επιθέσεων εναντίον αθλητών που είτε δεν στέκονται όρθιοι είτε δεν συμμετέχουν στην ανάκρουση του εθνικού ύμνου πριν από αθλητικές εκδηλώσεις.

O Λεμπρόν εντάχθηκε στους Σίξερς αυτό το καλοκαίρι με διετές συμβόλαιο αξίας 8 εκατομμυρίων δολαρίων. Σημείωσε 14 πόντους στη νίκη της Φιλαδέλφειας επί των Νιου Γιορκ Νικς με 106-100.