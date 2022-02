Ευρωκοινοβούλιο: Τι απαντά ο Βούλγαρος ευρωβουλευτής για τον ναζιστικό χαιρετισμό του που προκάλεσε σάλο

Ήταν ένα “αθώο νεύμα” απάντησε ο ακροδεξιός Βούλγαρος ευρωβουλευτής, Αντζέλ Τζαμπάζκι, μετά τον σάλο που ξεσήκωσε με τον ναζιστικό χαιρετισμό του μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο.

Ο Τζαμπάζκι, που ανήκει στην ομάδα των ευρωσκεπτικιστών, αφού μίλησε στο Ευρωκοινοβούλιο σχετικά με το κράτος δικαίου στην Πολωνία και την Ουγγαρία, αποχώρησε από την αίθουσα της Ολομέλειας κάνοντας ναζιστικό χαιρετισμό. Με αυτόν τον τρόπο θέλησε να δείξει τη διαφωνία του στην απόφαση-σταθμό του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου που δίνει τη δυνατότητα στην Κομισιόν να προχωρήσει σε περικοπή ευρωπαϊκών κονδυλίων στις χώρες-μέλη, που παραβιάζουν το κράτος δικαίου και αρνούνται να δεχθούν πρόσφυγες στο έδαφός τους.

Ο ακροδεξιός ευρωβουλευτής χαρακτήρισε την απόφαση “αποτρόπαια” με ανάρτησή του στο Twitter και με τον ναζιστικό χαιρετισμό επιβεβαίωσε τα συναισθήματά του προκαλώντας σοκ.

Today’s ruling of the #ECJ is an abomination. There is no sane person who thinks that #HU🇭🇺 or #PL🇵🇱 have no functioning #RuleofLaw. Instead you use it as a whip against the nation states you despise. Long live the nation states of #Europe! pic.twitter.com/eE8ShN5Rwh

— Джамбазки (@djambazki) February 16, 2022