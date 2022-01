Έτσι θα είναι η νέα αρχική σελίδα του Instagram – ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ

Το Instagram είχε ανακοινώσει στο τέλος του 2021 ότι μέσα στο 2022 σκοπεύει να επαναφέρει τη χρονολογική ροή του feed. Τα τελευταία χρόνια οι χρήστες του δημοφιλούς social media ζητούσαν αυτήν την αλλαγή.

Ο επικεφαλής του Instagram, Άνταμ Μοσέρι ανέβασε ένα βίντεο στο Twitter, στο οποίο τονίζει πως το Instagram ξεκινάει τις δοκιμές για την επαναφορά της χρονολογικής ροής στο feed και αποκάλυψε πώς θα είναι πλέον η αρχική σελίδα.

Το Instagram δεν έχει ανακοινώσει ακόμη πότε θα γίνει μόνιμη αυτή η αλλαγή.

Testing Feed Changes 👀

We’re starting to test the ability to switch between three different views on your home screen (two of which would give you the option to see posts in chronological order):

– Home

– Favorites

– Following

We hope to launch these soon. More to come. ✌🏼 pic.twitter.com/9zvB85aPSp

— Adam Mosseri (@mosseri) January 5, 2022