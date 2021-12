“Επανάσταση” στο Instagram: Επιστρέφει μία επιλογή που θα ενθουσιάσει τους χρήστες – ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ

Έπειτα από περίπου πέντε χρόνια και χιλιάδες (ή και εκατομμύρια) παράπονα το Instagram ετοιμάζεται να επαναφέρει μία επιλογή, η οποία θα ενθουσιάσει τους χρήστες.

Το δημοφιλές social media σκοπεύει να επαναφέρει τη χρονολογική ροή του feed. Ο επικεφαλής του Instagram, Άνταμ Μοσέρι ανακοίνωσε πως η επιλογή αυτή θα επιστρέψει μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2022, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες πληροφορίες για τον τρόπο λειτουργίας.

Επίσης επιβεβαιώθηκε πως η επιστροφή της χρονολογικής ροής του feed θα είναι επιλογή για τους χρήστες και όχι μία μόνιμη αλλαγή.

We want to be clear that we’re creating new options — providing people with more choices so they can decide what works best for them — not switching everyone back to a chronological feed. You can expect more on this early next year!

— Instagram Comms (@InstagramComms) December 8, 2021