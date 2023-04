ESA: Εκτοξεύτηκε η διαστημική αποστολή JUICE με προορισμό τον Δία και τα παγωμένα φεγγάρια του – BINTEO

Εκτοξεύτηκε η διαστημική αποστολή JUICE του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (ESA) με προορισμό τον Δία και τα φεγγάρια του.

Η εκτόξευση έγινε στις 3.15 μ.μ. ώρα Ελλάδας με το διαστημόπλοιο Ariane 5, ενώ 28 λεπτά αργότερα, το JUICE διαχωρίστηκε από το διαστημόπλοιο για να συνεχίσει το ταξίδι του.

Στόχος της αποστολής είναι να κάνει αναλυτικές παρατηρήσεις του αέριου γίγαντα Δία, όπου αναμένεται να φτάσει σε οκτώ χρόνια, και των τριών παγωμένων φεγγαριών του (Γανυμήδης, Καλλιστώ και Ευρώπη) γύρω από τους οποίους θα κάνει 35 διελεύσεις.

Αρχικά, η εκτόξευση ήταν προγραμματισμένη για χτες, ωστόσο οι καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν στο διαστημικό κέντρο στη Γαλλική Γουιάνα, στη νότια Αμερική, κατέστησαν αναγκαία την αναβολή της κατά μία ημέρα.

