Έρικ Άνταμς: Στη Νέα Υόρκη μπορεις να ζήσεις τα πάντα, ακόμα και τρομοκρατικές επιθέσεις

Αίσθηση προκάλεσε το σχόλιο που έκανε ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης Έρικ Άνταμς για την 11η Σεπτεμβρίου του 2001, σε συνέντευξη που παραχώρησε σε τοπικό τηλεοπτικό σταθμό. Ένα από τα επιχειρήματα που χρησιμοποίησε για να υποστηρίξει ότι τον ισχυρισμό του ότι η Νέα Υόρκη είναι «η σπουδαιότερη πόλη στον κόσμο» ήταν η απρόβλεπτη καθημερινότητα σε αυτήν, όπως για παράδειγμα οι… τρομοκρατικές επιθέσεις της Αλ Κάιντα στους δίδυμους πύργους του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου.

«Νέα Υόρκη. Είναι ένα μέρος όπου κάθε ημέρα που ξυπνάς, μπορείς να ζήσεις τα πάντα: ένα αεροπλάνο να πέφτει στο (Παγκόσμιο) Κέντρο Εμπορίου μας ή κάποιον να γιορτάζει το άνοιγμα μιας νέας επιχείρησης», είπε ο Έρικ Άνταμς στον τηλεοπτικό σταθμό PIX11, όταν του ζητήθηκε να κάνει έναν απολογισμό της χρονιάς που φεύγει. «Είναι μια πάρα πολύ περίπλοκη πόλη, για αυτό είναι η σπουδαιότερη πόλη στον κόσμο», τόνισε.

DAN MANNARINO: [Describe the year in one word & tell me why that word.]

MAYOR ADAMS: “New York. This is a place where everyday you wake up you could experience… a plane crashing into our Trade Center… And that’s why it’s the greatest city on the globe.”

