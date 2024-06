Εργάτης ακρωτηριάστηκε και ο εργοδότης τον εγκατέλειψε έξω από το σπίτι του – «Δεν μπορώ να τον πάω στο νοσοκομείο, δούλευε “μαύρα”»

Τον απόλυτο αποτροπιασμό έχει προκαλέσει στην Ιταλία η τραγική ιστορία του Σατνάμ Σινγκ, ενός 31χρονου Ινδού εργάτη που εργαζόταν σε επιχείρηση κοντά στην πόλη Λατίνα, 80 χιλιόμετρα νοτίως της Ρώμης.

Ο Σινγκ υπέστη ακρωτηριασμό όταν τα άκρα του παγιδεύτηκαν σε αυτόματη μηχανή συσκευασίας. Ωστόσο, ο εργοδότης του αντί να τον μεταφέρει άμεσα στο νοσοκομείο, επέλεξε να τον εγκαταλείψει έξω από την αγροικία όπου διέμενε. Το δεξί του χέρι βρέθηκε σε ένα τελάρο λαχανικών λίγα μέτρα μακρύτερα από το σημείο εγκατάλειψης.

Αυτόπτες μάρτυρες εξέφρασαν την απορία τους προς τον εργοδότη για την αδιανόητη απόφασή του. Η δικαιολογία που τους δόθηκε ήταν σοκαριστική: «Δεν μπορώ να τον πάω στο νοσοκομείο, δούλευε “μαύρα”».

Ο εργάτης μεταφέρθηκε αργότερα με ελικόπτερο στο νοσοκομείο Σαν Καμίλο της Ρώμης, όπου, παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, υπέκυψε στα σοβαρά τραύματά του. Η εισαγγελία της Λατίνα ξεκίνησε έρευνα, καλώντας άμεσα τον ασυνείδητο εργοδότη να καταθέσει.

Ο ιταλικός Τύπος επισημαίνει ότι πρόκειται για ακόμα μία τραγωδία που απορρέει από το εκτεταμένο φαινόμενο της «μαύρης εργασίας». Ο Σινγκ είχε μεταναστεύσει στην Ιταλία πριν από τρία χρόνια με τη σύζυγό του και η μόνη εργασία που βρήκε ήταν αδήλωτη, σε αγροτική περιοχή έξω από τη Λατίνα. Στην περιοχή αυτή ζουν χιλιάδες Ινδοί εργάτες, οι οποίοι συχνά υφίστανται σοβαρή εκμετάλλευση, κυρίως από γαιοκτήμονες.

