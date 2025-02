Ερευνητές ανακάλυψαν μια κρυμμένη φιγούρα σε πίνακα του Πάμπλο Πικάσο – Τα ερωτήματα για την ταυτότητα της γυναικείας μορφής

Μια σημαντική ανακάλυψη ήρθε στο φως από το Courtauld Institute of Art στο Λονδίνο, καθώς ερευνητές εντόπισαν μια κρυμμένη γυναικεία μορφή κάτω από έναν διάσημο πίνακα της «Μπλε Περιόδου» του Πάμπλο Πικάσο.

Η ανακάλυψη αυτή, που έγινε με τη χρήση προηγμένων τεχνικών απεικόνισης, αποκαλύπτει άγνωστες πτυχές της δημιουργικής διαδικασίας του Ισπανού καλλιτέχνη και γεννά νέα ερωτήματα για την ταυτότητα της μυστηριώδους γυναίκας.

Η φιγούρα εντοπίστηκε κάτω από το έργο «Portrait of Mateu Fernández de Soto», του 1901, το οποίο απεικονίζει τον Ισπανό γλύπτη και φίλο του Πικάσο, Ματέου Φερνάντεθ ντε Σότο. Ο πίνακας, με τη χαρακτηριστική μελαγχολική μπλε και πράσινη παλέτα του ζωγράφου, θεωρείται ένα από τα έργα που καθορίζουν την Μπλε Περίοδο του (1901-1904).

Όπως αναφέρει το Euronews, χάρη στην ανάλυση με ακτίνες Χ και υπέρυθρη ακτινοβολία, αποκαλύφθηκε ένα πορτρέτο που είχε καλυφθεί από τον ίδιο τον Πικάσο: η μορφή μιας γυναίκας με τα μαλλιά της πιασμένα, πιθανότατα ζωγραφισμένη λίγους μήνες πριν ολοκληρωθεί το τελικό πορτρέτο του πίνακα.

«Υποψιαζόμασταν εδώ και καιρό ότι κάτω από το πορτρέτο του ντε Σότο υπήρχε μια άλλη ζωγραφική σύνθεση, επειδή η επιφάνεια του έργου είχε ενδείξεις και υφές που πρόδιδαν κάτι κρυμμένο», δήλωσε ο Μπάρναμπι Ράιτ, αναπληρωτής διευθυντής της Courtauld Gallery.

Η ταυτότητα της γυναικείας μορφής

«Τώρα γνωρίζουμε ότι πρόκειται για τη μορφή μιας γυναίκας. Μάλιστα, αν παρατηρήσει κανείς προσεκτικά, μπορεί να αρχίσει να διακρίνει το σχήμα της ακόμα και με γυμνό μάτι».

Η έκφραση της γυναίκας αποπνέει ηρεμία, όμως η ταυτότητά της παραμένει άγνωστη. Θα μπορούσε να είναι ένα μοντέλο, μια φίλη ή ακόμα και μια ερωμένη του Πικάσο, που πόζαρε για ένα από τα πρώιμα έργα του εμπνευσμένα από τη νυχτερινή ζωή του Παρισιού.

Κάποιοι ερευνητές παρατήρησαν ότι το πρόσωπό της θυμίζει τις γυναικείες μορφές σε άλλους πίνακες της Μπλε Περιόδου, όπως στα έργα «Woman with Crossed Arms» (1901-1902) και «The Absinthe Drinker» (1901-1902).

Η εξέλιξη του Πικάσο

Αν και περαιτέρω έρευνα ίσως να μην αποκαλύψει ποτέ ποια ήταν αυτή η γυναίκα, η Courtauld Gallery επισήμανε σε ανακοίνωσή του ότι η αποκάλυψη της μορφής της προσφέρει μια σπάνια ματιά στην εξέλιξη της τεχνικής του Πικάσο. Όπως ανέφερε η δήλωση του ινστιτούτου, ο πίνακας φαίνεται να έχει υποστεί πολλαπλές αναθεωρήσεις και πιθανώς αρχικά να είχε δημιουργηθεί με το φωτεινό, ιμπρεσιονιστικό ύφος που προηγήθηκε της Μπλε Περιόδου.

«Ο τρόπος με τον οποίο ο Πικάσο μετέτρεπε μια εικόνα σε μια άλλη, εξελίσσοντας το ύφος του, θα γινόταν ένα από τα πιο χαρακτηριστικά στοιχεία της δουλειάς του», σημείωσε ο Ράιτ. «Αυτή η ικανότητα είναι που τον έκανε μια από τις πιο επιδραστικές μορφές στην ιστορία της τέχνης».

Το νεοανακαλυφθέν αριστούργημα θα παρουσιαστεί στη νέα έκθεση της Courtauld Gallery με τίτλο «Goya to Impressionism: Masterpieces from the Oskar Reinhart Collection», η οποία θα εγκαινιαστεί στις 14 Φεβρουαρίου. Ανάμεσα στα έργα που θα εκτεθούν περιλαμβάνονται επίσης πίνακες του Γκόγια, του Ρενουάρ, του Σεζάν και του Βαν Γκογκ.