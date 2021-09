Επίθεση βομβιστή καμικάζι στο Πακιστάν – Τουλάχιστον 4 νεκροί

Το Κίνημα των Ταλιμπάν στο Πακιστάν (ΚΤΠ) ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση καμικάζι η οποία στοίχισε τη ζωή σε τέσσερις Πακιστανούς παραστρατιωτικούς την Κυριακή στην Κουέτα (νοτιοδυτικά), αναφέρει ανακοίνωσή τους που επικαλείται η SITE, αμερικανική ιδιωτική οργάνωση που παρακολουθεί συστηματικά την δραστηριότητα τζιχαντιστών στο διαδίκτυο.

Εκπρόσωπος της αντιτρομοκρατικής διεύθυνσης της πακιστανικής αστυνομίας επιβεβαίωσε την επίθεση.

Καμικάζι που επέβαινε σε μοτοσικλέτα επιτέθηκε εναντίον μελών της Συνοριοφρουράς. Είχε ζωστεί γιλέκο με εκρηκτικά και επέβαινε σε μοτοσικλέτα στην οποία είχαν επίσης τοποθετηθεί εκρηκτικά.

Η επίθεση στην πόλη, που δεν απέχει πολύ από τα σύνορα του Πακιστάν με το Αφγανιστάν, διαπράχθηκε ενώ μέλη της σιιτικής μειονότητας των Χαζάρων είχαν στήσει πάγκους και πούλαγαν λαχανικά στη συνοικία.

Τρεις παραστρατιωτικοί σκοτώθηκαν επιτόπου κι ένας τέταρτος υπέκυψε λίγο αργότερα στα τραύματά του, διευκρίνισε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Αζάρ Ακράμ, ανώτερος αξιωματικός της πακιστανικής αστυνομίας. Σύμφωνα με τον αξιωματικό, στη μοτοσικλέτα ήταν τοποθετημένα 6 κιλά εκρηκτικής ύλης.

Άλλοι δεκαεπτά παραστρατιωτικοί τραυματίστηκαν, όπως και δύο πολίτες, σύμφωνα με τον ίδιο. Οι τρεις από τους τραυματίες νοσηλεύονται σε νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση.

Το ΚΤΠ υποστήριξε στην ανακοίνωσή του πως «πάνω από 30 μέλη» της Συνοριοφρουράς «σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν» στην επίθεση.

Οι Χαζάροι, μειονοτικοί σιίτες σε μια χώρα κατά πλειονότητα σουνιτική, γίνονται συχνά στόχος επιθέσεων σουνιτών εξτρεμιστών που τους θεωρούν συλλήβδην αιρετικούς.

Οι παραστρατιωτικοί που είναι επιφορτισμένοι με τη φύλαξη των συνόρων Πακιστάν-Αφγανιστάν υφίστανται εδώ και χρόνια επιθέσεις στην επαρχία Μπαλουτσιστάν, όπου εκτός από τους πακιστανούς Ταλιμπάν και τζιχαντιστές δρουν επίσης αυτονομιστικές οργανώσεις.

Στις επιθέσεις του τις τελευταίες δυο δεκαετίες έχουν χάσει τη ζωή τους κάπου 70.000 άνθρωποι.

Μέλη του διέπραξαν 32 επιθέσεις εναντίον πακιστανών στρατιωτικών και αστυνομικών τον Αύγουστο, μετέδωσε προ ημερών το Γερμανικό Πρακτορείο.

In #Pakistan, at least three soldiers were killed and 20 injured after a suicide bomb attack Sunday. Authorities say the bomber rammed an explosive-laden motorbike into a military convoy in Quetta, the capital of the southwestern Balochistan province. pic.twitter.com/2BL8sJBkNx

— WatchTower (@WatchTowerGW) September 6, 2021