Επίθεση στο Καπιτώλιο: Φυγόδικος ζητεί άσυλο στον Καναδά – «Είναι φιλόξενος έναντι των προσφύγων»

Αμερικανός ο οποίος τράπηκε σε φυγή αφού καταδικάστηκε να εκτίσει ποινή φυλάκισης για τον ρόλο του στην επίθεση στο ομοσπονδιακό Καπιτώλιο στην Ουάσιγκτον την 6η Ιανουαρίου 2021 ζήτησε άσυλο στον Καναδά, ενώ εκφράζει την ελπίδα πως θα του δοθεί χάρη όταν επιστρέψει στον Λευκό Οίκο ο Ντόναλντ Τραμπ, εντός αυτού του μήνα.

Ο Άντονι Βο, 32 ετών, έχει καταδικαστεί να εκτίσει εννιά μήνες φυλάκισης κι έλαβε διαταγή να παρουσιαστεί σε ομοσπονδιακή φυλακή στην πολιτεία Ιντιάνα τη 14η Ιουνίου 2024. Αλλά διέφυγε στον Καναδά, δήλωσε ο ίδιος χθες στο Γαλλικό Πρακτορείο.

«Ξέρω πως ο Καναδάς ιστορικά είναι φιλόξενος έναντι των προσφύγων», είπε. «Έτσι (…) πέρασα τα σύνορα με αυτοκίνητο».

Ο άνδρας κρίθηκε ένοχος σε δίκη στην Ουάσιγκτον στην οποία αντιμετώπιζε τέσσερις κατηγορίες τον Σεπτέμβριο του 2023.

