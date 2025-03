Επίθεση με μαχαίρι στο Άμστερνταμ: Καρέ καρέ η στιγμή της σύλληψης του φερόμενου ως δράστη – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει ένα βίντεο όπου αποτυπώνεται η στιγμή της σύλληψης του φερόμενου ως δράστη της επίθεσης με μαχαίρι που έγινε την Πέμπτη (27/3) σε κεντρική πλατεία του Άμστερνταμ με απολογισμό τουλάχιστον πέντε τραυματίες.

Στο βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας φαίνονται άνδρες της Αστυνομίας να έχουν ακινητοποιήσει στο έδαφος έναν άνδρα που φέρεται να είναι ο δράστης της επίθεσης.

Σημειώνεται ότι η πληροφορία αυτή δεν επιβεβαιώνεται από τις τοπικές Αρχές.

#BREAKING: AMSTERDAM ATTACK UPDATE—SUSPECT CUFFED! 🔗

The Dam Square slasher who stabbed five tourists is now in custody, but Europe’s streets grow darker by the day. Attacks like these are spiking—random rage or something sinister?

Is safety a myth now? Stay sharp, follow… https://t.co/ryca6zIKoT pic.twitter.com/CgW8fp1m9r

— GeniusRogueX 🏴‍☠️ (@GeniusRogueX) March 27, 2025