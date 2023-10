Επέστρεψε βιβλίο σε βιβλιοθήκη έπειτα από 90 χρόνια – Τι πρόστιμο πλήρωσε

Ένα εκπρόθεσμο βιβλίο επιστράφηκε πρόσφατα σε μια βιβλιοθήκη των προαστίων της Νέας Υόρκης σχεδόν 90 χρόνια από την ημέρα που το δανείστηκαν. Θα περιμένατε ένα… αστρονομικό πρόστιμο αλλά τελικά επιβλήθηκε μόνο ένα εκπληκτικά χαμηλό τέλος καθυστέρησης 5 δολαρίων.

Ένα αντίγραφο του βιβλίου του Τζόζεφ Κόνραντ του 1925 «Youth and Two Other Stories» επιστράφηκε στη Δημόσια Βιβλιοθήκη Larchmont στην κομητεία Westchester τον περασμένο μήνα, λίγο πριν από την 90η επέτειο από την ημερομηνία που το δανείστηκαν, την 11η Οκτωβρίου 1933.

Η Joanie Morgan από τη Βιρτζίνια επικοινώνησε για πρώτη φορά με τη βιβλιοθήκη τον Ιούλιο, αφού βρήκε το βιβλίο ανάμεσα στα υπάρχοντα του πατριού της και το έστειλε πίσω στα τέλη Σεπτεμβρίου, είπε η βιβλιοθηκάριος Caroline Cunningham.

Ήταν πιθανότατα το μεγαλύτερο check-out που είχε η βιβλιοθήκη του Larchmont από τότε που άνοιξε το 1926, και η Cunningham είπε ότι ο άνθρωπος που δανείστηκε το βιβλίο ζούσε στο χωριό εκείνη την εποχή. «Αυτό ήταν μια μεγάλη έκπληξη για εμάς, σίγουρα», είπε.

«Στην αρχή σκέφτηκα, καλείτε τη σωστή βιβλιοθήκη επειδή λαμβάνουμε πραγματικά πολλά τηλεφωνήματα από τη Βιρτζίνια επειδή υπάρχει μια βιβλιοθήκη Larchmont στη Βιρτζίνια», απάντησε στη γυναίκα αρχικά η βιβλιοθηκάριος.

Ο πρώην κάτοικος του Larchmont, Jimmie Ellis, ζούσε στο χωριό με την πρώτη του σύζυγο και τα δύο παιδιά του τη στιγμή που δανείστηκε το βιβλίο, σύμφωνα με μια επιστολή που έστειλε η Morgan στη βιβλιοθήκη που αναφέρθηκε από το Patch.

«Το σπίτι τους ήταν περίπου δύο τετράγωνα από τη Δημόσια Βιβλιοθήκη Larchmont. Και δεδομένου ότι ο Τζίμι, συγγραφέας και μανιώδης αναγνώστης ο ίδιος, αναμφίβολα ενθάρρυνε τα αγόρια του να διαβάσουν, πιθανότατα δανείζονταν βιβλία από το Larchmont Public σε τακτική βάση», αναφέρεται σε μέρος της επιστολής. Ο Έλις, ο οποίος ήταν στέλεχος διαφημιστικής εταιρείας, πέθανε το 1978.

Οι κάτοικοι του Larchmont επιβαρύνονται με χρέωση 20 λεπτών κάθε μέρα που λήγει ένα βιβλίο, αλλά το μέγιστο πρόστιμο είναι 5 $, ανέφερε η βιβλιοθήκη σε ανάρτηση στο Facebook.

«Όταν ένα βιβλίο της βιβλιοθήκης δεν έχει επιστραφεί μετά από 30 ημέρες, θεωρείται «χαμένο» και ο θαμώνας χρεώνεται για την αρχική τιμή του βιβλίου», έγραψε. «Ωστόσο, όταν το βιβλίο επιστραφεί, επανέρχεται στο μέγιστο πρόστιμο που είναι πέντε δολάρια».

Ενώ το τέλος καθυστέρησης των 5 $ δεν ήταν κρυμμένο στις σελίδες του βιβλίου, οι υπεύθυνοι της βιβλιοθήκης δεν ανησυχούσαν πολύ επειδή το βιβλίο ήταν εκτός συστήματος του Larchmont εδώ και χρόνια.

«Αυτό το αντίγραφο θα μείνει εκτός κυκλοφορίας», είπε η Κάνινγκχαμ.