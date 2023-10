Επέστρεψε από τις διακοπές και βρήκε το σπίτι της κατεδαφισμένο από λάθος

Μια γυναίκα από την Ατλάντα των ΗΠΑ αναζητά απαντήσεις αφού το σπίτι της γκρεμίστηκε ενώ έλειπε για διακοπές, προφανώς λόγω ενός λάθους μιας τοπικής εταιρείας μεταφορών και κατεδαφίσεων.

Η Sarah Hodgson είπε ότι ειδοποιήθηκε για την αυθαίρετη καταστροφή από έναν γείτονα, ο οποίος τηλεφώνησε για να την ρωτήσει αν είχε προσλάβει εταιρεία για να γκρεμίσει το άδειο σπίτι στη νοτιοδυτική Ατλάντα.

«Είπα «όχι» και εκείνη είπε, «Λοιπόν, υπάρχει κάποιος εδώ που μόλις κατεδάφισε ολόκληρο το σπίτι και το γκρέμισε όλο», είπε ο Χότζσον σε συνέντευξή του στο AP το Σάββατο.

Όταν η γειτόνισσα βγήκε έξω για να μιλήσει στους εργάτες, η Hodgson δήλωσε ότι της είπαν να «κλείσει το στόμα της και να ασχοληθεί με τη δουλειά της». Η Hodgson ανέφερε ότι στη συνέχεια κάλεσε ένα μέλος της οικογένειας για να επισκεφθεί τον χώρο προκειμένου να δει τι συνέβαινε. Το μέλος της οικογένειας ζήτησε να δει την άδεια των εργαζομένων.

Όταν ένας επόπτης τοποθεσίας έλεγξε την άδεια, η Hodgson είπε ότι παραδέχτηκε ότι βρίσκονταν σε λάθος… διεύθυνση.

Στη συνέχεια, τα συνεργεία μάζεψαν τον εξοπλισμό τους και έφυγαν από το σημείο, αφήνοντας το σπίτι γκρεμισμένο, είπε η Sarah Hodgson. Αν και το σπίτι (πρόκειται για οικογενειακή ιδιοκτησία) ήταν κλειστό για περίπου 15 χρόνια, η Hodgson είπε ότι γινόταν συντήρηση στο γκαζόν και δεν υπήρχαν φορολογικές εκκρεμότητες για το ακίνητο.

«Πώς γίνεται κάποιο άνθρωποι απλώς να ανεβαίνουν και να γκρεμίζουν την περιουσία κάποιου και μετά να φεύγουν; Πώς μπορούν να πιστεύουν ότι είναι όλα εντάξει τώρα;» είπε, εκφράζοντας ανησυχία για τυχόν υποδομές φυσικού αερίου ή ύδρευσης που θα μπορούσαν να είχαν καταστραφεί από την κατεδάφιση.

Η Hodgson είπε ότι η εταιρεία που ευθύνεται για το ατύχημα, η You Call It We Haul It με έδρα την Ατλάντα, δεν έχει ακόμα επικοινωνήσει μαζί της. Είπε ότι υπέβαλε αναφορά στην αστυνομία και μίλησε με δικηγόρους.

«Νομίζω ότι μας οφείλει μια συγγνώμη και πρέπει να διορθώσει το πρόβλημα», είπε ο Hodgson. Σε μια δήλωση που εστάλη στο Fox 5 Atlanta, η εταιρεία ανέφερε ότι εργάζονται για την επίλυση του ζητήματος.