Ένταση στην Κριμαία: Η Ρωσία απώθησε επίθεση 10 ουκρανικών πυραύλων – Το Κίεβο έπληξε δύο ρωσικά πλοία

Η Ρωσία ανακοίνωσε χθες (23/03) το βράδυ ότι κατέρριψε επίθεση δέκα ουκρανικών πυραύλων που είχαν στόχο την Σεβαστούπολη, στην Κριμαία, την ουκρανική χερσόνησο που προσάρτησε η Μόσχα το 2014.

“Οι στρατιωτικοί μας απώθησαν μαζική επίθεση στην Σεβαστούπολη. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πάνω από 10 πύραυλοι καταρρίφθηκαν”, ανακοίνωσε ο διορισθείς από τη Ρωσία κυβερνήτης της Σεβαστούπολης Μιχαήλ Ραζβοζάγεφ με ανάρτησή του στο Telegram.

🇷🇺🇺🇦 The Russian Armed Forces are repelling a massive attack on Sevastopol. More than 10 missiles have already been shot down, and air defense fire against cruise missiles can be heard. The air raid alarm has been sounding for over an hour. pic.twitter.com/iAGoGy83wb

