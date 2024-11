Ελβετία: Οι πιστοί συνομιλούν με έναν Ιησού… τεχνητής νοημοσύνης σε παρεκκλήσι – Κατέχει 100 διαφορετικές γλώσσες

Το παρεκκλήσι του Αγίου Πέτρου στη Λουκέρνη της Ελβετίας εγκατέστησε μια εκδοχή του Ιησού που λειτουργεί με τεχνητή νοημοσύνη, ικανή να συνομιλεί σε 100 διαφορετικές γλώσσες, όπως αναφέρει ο Guardian.

«Ήταν πραγματικά ένα πείραμα», δήλωσε ο Μάρκο Σμιντ, θεολόγος της εκκλησίας. «Θέλαμε να δούμε και να καταλάβουμε πώς αντιδρούν οι άνθρωποι σε έναν AI Jesus. Τι θα συζητούσαν μαζί του; Θα είχε ενδιαφέρον να μιλήσω μαζί του; Μάλλον, είμαστε πρωτοπόροι σε αυτό», εξήγησε.

Η εγκατάσταση, γνωστή ως «Deus in Machina», άνοιξε τον Αύγουστο και είναι η τελευταία πρωτοβουλία μιας πολυετούς συνεργασίας με ένα τοπικό πανεπιστημιακό ερευνητικό εργαστήριο που ειδικεύεται στην εμβυθιστική πραγματικότητα. Η συγκεκριμένη εκκλησία έχει ήδη πειραματιστεί με πρότζεκτ εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας. Τώρα, αποφάσισε να εγκαταστήσει ένα avatar.

«Είχαμε μια συζήτηση για το τι είδους avatar θα ήταν – θεολόγος ή άγιος; Αλλά τότε συνειδητοποιήσαμε ότι η καλύτερη φιγούρα θα ήταν ο ίδιος ο Ιησούς» είπε ο Σμιντ.

Ελλείψει ενός χώρου όπου οι άνθρωποι θα μπορούσαν να έχουν ιδιωτικές συνομιλίες με το avatar, η εκκλησία εγκατέστησε έναν υπολογιστή και καλώδια στο εξομολογητήριο. Αρχικά, οι ερευνητές του εργαστηρίου εκπαίδευσαν το πρόγραμμα τεχνητής νοημοσύνης σε θεολογικά κείμενα. Μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης του προγράμματος, οι πιστοί μπορούσαν να μπουν στο εξομολογητήριο από το οποίο έβλεπαν μια οθόνη που έδειχνε το πρόσωπο του Ιησού. Οι πιστοί υπέβαλλαν τις ερωτήσεις τους και το πρόγραμμα τεχνητής νοημοσύνης τους έδινε απαντήσεις σε πραγματικό χρόνο.

