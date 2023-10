«Ελπίζω να απελαθείς» – Μαρτυρία για μισαλλόδοξο παραλήρημα από τη γυναίκα που επιτέθηκε σε Γερμανούς τουρίστες σε τρένο

Γνωστή στον ευρύτερο επαγγελματικό κύκλο της για την επιθετική της συμπεριφορά και τις φαίνεται πως ήταν η 30χρονη Brianna Pinnix που έγινε viral όταν ένα βίντεο στο οποίο απεικονίζεται να επιτίθεται σε Γερμανούς τουρίστες σε τρένο στο Νιου Τζέρσεϊ ζητώντας τους να «φύγουν από τη χώρα», έκανε τον γύρο του διαδικτύου.

Αμέσως μετά την κυκλοφορία του εν λόγω βίντεο και του σάλου που ξέσπασε, η Pinnix απολύθηκε από την Capital Rx, όπου εργαζόταν ως υπάλληλος προσλήψεων.

‘Drunk’ woman chews out German tourists on NYC-bound train before telling them to ‘get the f–k out’ of US https://t.co/lmWT6nlG9r pic.twitter.com/TPeOJG7SKW

— New York Post (@nypost) October 4, 2023