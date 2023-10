Χαμός με το ξενοφοβικό παραλήρημα γυναίκας σε τρένο – «Εξαφανιστείτε από τη χώρα μας» είπε σε Γερμανούς τουρίστες

Μια γυναίκα από το Νιου Τζέρσεϊ απολύθηκε από τη δουλειά της, καθώς επέπληξε μια ομάδα Γερμανών τουριστών σε ένα τρένο με προορισμό τη Νέα Υόρκη προτού τους πει να «εξαφανιστούν από τη χώρα», σύμφωνα με ένα βίντεο που κοινοποιήθηκε στο Reddit.

Η 30χρονη Brianna Pinnix, πλησίασε μια ομάδα τουριστών στο τρένο της New Jersey Transit, σύμφωνα με την Daily Mail, η οποία αποκάλυψε πρώτη το περιστατικό.

Η ένταση όμως δεν σταμάτησε εδώ. Λίγο αργότερα η 30χρονη γυναίκα ακούγεται να λέει «Τι θα λέγατε να εξαφανιστείτε από τη χώρα μας».

«Μην το κάνεις!», ακούγεται να φωνάζει ο φίλος της, ενώ αρκετοί άλλοι επιβάτες ακούγονται να λένε: «Ουάου». «Αυτό είναι σκληρό», λέει μια γυναίκα.

Ο φίλος της φαίνεται κοιτάζει νευρικά τον άγνωστο άνδρα που τραβάει το βίντεο και λέει στην Pinnix: «Είναι ΟΚ».

«Μωρό μου, δεν είναι εντάξει. Δεν είναι εντάξει. Σε αγαπώ αλλά…» είπε η Pinnix και στη συνέχεια η ηχογράφηση διακόπτεται.

«Είναι μεθυσμένη και ο άσχημος, αλλά πραγματικός της χαρακτήρας είναι εμφανής για να τον δουν όλοι. Ο τύπος πρέπει να παρατήσει την τοξική αυτή γυναίκα το συντομότερο δυνατό», έγραψε ένας Redditor. Την άποψή του ασπάστηκαν πολλοί χρήστες του διαδικτύου.

‘Drunk’ woman chews out German tourists on NYC-bound train before telling them to ‘get the f–k out’ of US https://t.co/lmWT6nlG9r pic.twitter.com/TPeOJG7SKW

— New York Post (@nypost) October 4, 2023