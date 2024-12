Έλον Μασκ: Δεύτερο και οριστικό «μπλόκο» στο αστρονομικό πακέτο αποδοχών των 56 δισ. δολαρίων από την Tesla

Το δικαστήριο του Ντέλαγουερ, στις ΗΠΑ, αποφάσισε να μην αποδοθεί το αστρονομικό πακέτο αποδοχών, ύψους 56 δισεκατομμυρίων δολαρίων, στον Έλον Μασκ, διευθύνων σύμβουλο της Tesla, επιβεβαιώνοντας την αρχική απόφαση που είχε εκδοθεί τον Ιανουάριο.

Η απόφαση έρχεται μετά από μήνες νομικών αντιπαραθέσεων, παρά την έγκριση του πακέτου από τους μετόχους και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας το καλοκαίρι.

Η δικαστής Καθαλίν ΜακΚόρμικ υποστήριξε ότι τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου επηρεάστηκαν από τον Μασκ κατά τη διαδικασία έγκρισης του πακέτου.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Μασκ σχολίασε την απόφαση: «Οι μέτοχοι θα έπρεπε να ελέγχουν τις ψήφους της εταιρείας, όχι οι δικαστές».

Shareholders should control company votes, not judges https://t.co/zRsWGjC2hG



Η Tesla ανακοίνωσε την πρόθεσή της να ασκήσει έφεση, χαρακτηρίζοντας την απόφαση «λανθασμένη».

«Αυτή η απόφαση, αν δεν ανατραπεί, σημαίνει ότι οι δικαστές και οι δικηγόροι διαχειρίζονται τις εταιρείες του Ντέλαγουερ αντί για τους πραγματικούς ιδιοκτήτες – τους μετόχους», ανέφερε η εταιρεία σε δήλωσή της.

A Delaware judge just overruled a supermajority of shareholders who own Tesla and who voted twice to pay @elonmusk what he’s worth.

The court’s decision is wrong, and we’re going to appeal.

This ruling, if not overturned, means that judges and plaintiffs’ lawyers run Delaware…

— Tesla (@Tesla) December 2, 2024