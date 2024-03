Έληξε η ομηρία στην Ολλανδία: Συνελήφθη ο δράστης που φορούσε μπαλακλάβα – Βίντεο από το σημείο

Αίσιο τέλος είχε η υπόθεση ομηρίας σε καφετέρια στην πόλη Έντε της ανατολικής Ολλανδίας. Το πρακτορείο ειδήσεων ANP μετέδωσε ότι δυο άνδρες, ένας εκ των οποίων φορώντας μπαλακλάβα, εξήλθαν πριν από λίγη ώρα από το μπαρ.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ο ένας είχε χειροπέδες που του είχαν φορέσει αστυνομικοί. Ο άλλος ήταν ο τελευταίος όμηρος που κρατούσε ο συλληφθείς.

Υπενθυμίζεται ότι περίπου στις 5 τα ξημερώματα του Σαββάτου (30/3) ένας άνδρας με εκρηκτικά εισέβαλε σε καφετέρια της πόλης Έντε στην Ολλανδία, κρατώντας 5 ομήρους. Ειδικές μονάδες της αστυνομίας αναπτύχθηκαν άμεσα στην περιοχή, 150 κατοικίες εκκενώθηκαν, ενώ το κέντρο της πόλης έκλεισε, ώστε οι πολίτες να παραμείνουν μακριά από την περιοχή.

“Απελευθερώθηκε και ο τελευταίος όμηρος. Ένας άνθρωπος συνελήφθη. Δεν μπορούμε επί του παρόντος να ανακοινώσουμε περισσότερες πληροφορίες”, ανέφερε η αστυνομία. Δημοσιογράφοι που βρίσκονταν επί τόπου είπαν ότι ένας άνδρας βγήκε με ψηλά τα χέρια από το μπαρ οπότε και συνελήφθη και οδηγήθηκε σε όχημα της αστυνομίας.

Ειδικές μονάδες της αστυνομίας αναπτύχθηκαν στον τόπο όπου εκτυλίχθηκε η ομηρία, ένα κτίριο στο κέντρο της Έντε, για να διαχειριστούν την κατάσταση, ανέφερε η αστυνομία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Update Ede: We merken dat er veel vragen zijn over de aanleiding. Op dit moment is er geen indicatie voor een terroristisch motief. ^AM

— Politie Gelderland (@POL_Gelderland) March 30, 2024