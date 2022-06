Εκτροχιασμός τρένου στην Κίνα: Νεκρός ο οδηγός – Σοκάρουν τα ΒΙΝΤΕΟ

Ο οδηγός ενός τρένου υψηλής ταχύτητας σκοτώθηκε και πολλοί επιβάτες τραυματίστηκαν όταν εκτροχιάστηκε στην επαρχία Γκουιζού, στο νότιο τμήμα της Κίνας.

Το τρένο, που κατευθυνόταν στην επαρχία Γκουανγκντόνγκ, εκτροχιάστηκε λόγω μπάζων που είχαν πέσει στις ράγες κοντά σε μία σήραγγα, σύμφωνα με τον κρατικό τηλεοπτικό σταθμό CCTV.

Βίντεο που αναρτήθηκαν σε πολλά κινεζικά μέσα ενημέρωσης έδειξαν τη μηχανή του τρένου να έχει καταστραφεί από τη σύγκρουση, όμως το υπόλοιπο να παραμένει σχεδόν άθικτο.

Στα βίντεο φαίνονται επίσης σκηνές χάους να εκτυλίσσονται σε ένα από τα βαγόνια μετά το δυστύχημα, με τους επιβάτες να ουρλιάζουν ανάμεσα σε βαλίτσες και φαγητά που έχουν πέσει στο πάτωμα.

10:30, the d2809 passenger train from Guiyang North to Guangzhou south was running at the yuezhai tunnel entrance before the Rongjiang station of Guiyang Guangzhou line, when it hit the debris flow that suddenly collapsed and invaded the line, causing the train to be off-line. pic.twitter.com/0z2jyXIv4c — 黑水斋 (@Liuzxjack) June 4, 2022

At about 10:20 on June 4, 2022, Beijing time, China Railway D2809 train derailed near the Guiguang-Guangzhou high-speed railway Rongjiang Station, and there is no casualty report at the moment. pic.twitter.com/Gn1ZXxHK1W — 請你學會善良 (@chau0911) June 4, 2022

This morning, D2809 high-speed railway encountered debris flow in the tunnel in front of Rongjiang Station, Guizhou Province. The driver was died and 8 people were injured. Others are safe.🙏🙏🙏 pic.twitter.com/v8d13eTMns — Sharing travel (@lsjngs) June 4, 2022

Σύμφωνα με το CCTV, ο οδηγός είναι νεκρός. Ένας ελεγκτής και επτά επιβάτες έχουν διακομιστεί στο νοσοκομείο, αλλά “δεν κινδυνεύει η ζωή τους”.

Τα θανατηφόρα σιδηροδρομικά ατυχήματα είναι σπάνια στην Κίνα, η οποία διαθέτει το μεγαλύτερο σιδηροδρομικό δίκτυο παγκοσμίως. Το 2011 περίπου 15 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε δυστύχημα στο οποίο ενεπλάκη ένα άλλο τραίνο υψηλής ταχύτητας στην Ουενζού, κοντά στη Σανγκάη.