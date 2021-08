Έκρηξη στην Καμπούλ: Χτύπημα των ΗΠΑ κατά καμικάζι του ISIS – Αναφορές για νεκρούς

Οι ΗΠΑ είναι οι υπεύθυνες για την έκρηξη στην Καμπούλ, το μεσημέρι της Κυριακής, αφού εξαπέλυσαν επίθεση με ρουκέτα. Όπως μετέδωσαν το BBC και το Reuters, στόχος ήταν ένας καμικάζι, φερόμενο μέλος του ISIS-K, που σχεδίαζε νέα επίθεση στο αεροδρόμιο της Καμπούλ. Ο βομβιστής αυτοκτονίας επλήγη μέσα στο αυτοκίνητό του.

Αμερικανοί αξιωματούχοι, μιλώντας στο Reuters, επιβεβαίωσαν ότι οι ΗΠΑ πραγματοποίησαν στρατιωτικό πλήγμα στην Καμπούλ που στόχο είχε ύποπτα μέλη του ISIS-K, του αφγανικού παραρτήματος του Ισλαμικού Κράτους, το οποίο και ανέλαβε την ευθύνη για την πολύνεκρη επίθεση αυτοκτονίας στο αεροδρόμιο της Καμπούλ την Πέμπτη.

Οι ίδιες πηγές επεσήμαναν ότι επικαλούνται τις πρώτες πληροφορίες και ότι αυτές πιθανόν να αλλάξουν.

Σύμφωνα με το BBC, Αμερικανοί αξιωματούχοι είπαν ότι η επιχείρηση αυτή πραγματοποιήθηκε με drone.

“Είμαστε βέβαιοι ότι πλήξαμε τον στόχο. Οι αρχικές πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν υπήρξαν θύματα μεταξύ αμάχων. Οι εκρήξεις από το αυτοκίνητό του που ακολούθησαν υποδηλώνουν την παρουσία σημαντικής ποσότητας εκρηκτικών σε αυτό”, δήλωσε αξιωματούχος του Στρατού στο CBS.

Νωρίτερα σήμερα, δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου (AFP) άκουσαν μια έκρηξη, η οποία, σύμφωνα με έναν υπεύθυνο της πρώην αφγανικής κυβέρνησης, η οποία ανατράπηκε από τους Ταλιμπάν πριν από δύο εβδομάδες, προκλήθηκε από ρουκέτα που “σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες έπληξε ένα σπίτι”.

Αυτό επιβεβαίωσαν και δύο αυτόπτες μάρτυρες στο Reuters, τονίζοντας ότι το σπίτι βρίσκεται σε μια περιοχή στη βόρεια πλευρά του αεροδρομίου.

Εκπρόσωπος των Ταλιμπάν, επίσης, επιβεβαίωσε ότι το αμερικανικό πλήγμα έπληξε έναν ύποπτο βομβιστή που επέβαινε σε αυτοκίνητο, σύμφωνα με το Associated Press.

Αυτόπτες μάρτυρες ανέφερα, νωρίτερα, ότι μια ρουκέτα έπληξε κατοικία κοντά στο αεροδρόμιο, αλλά ακόμη δεν είναι γνωστό αν τα δύο περιστατικά συνδέονται.

Σύμφωνα, μάλιστα, με το Sputnik, το οποίο επικαλείται μαρτυρίες αυτοπτών στην αφγανική τηλεόραση, έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν από την έκρηξη αυτή, ανάμεσά τους και τέσσερα παιδιά, ενώ τέσσερις τραυματίστηκαν.

Η αφγανική ειδησεογραφική σελίδα Ariana News μετέδωσε επικαλούμενη αυτόπτες μάρτυρες ότι από τη συγκεκριμένη έκρηξη καταστράφηκαν δύο αυτοκίνητα και τμήμα μιας πολυκατοικίας.

Περίπου 300 Αμερικανοί πολίτες απομένει να απομακρυνθούν από το Αφγανιστάν, δήλωσε ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν.

“Έχουν περιοριστεί σε 300 ή και λιγότερους οι Αμερικανοί που παραμένουν εδώ και εργαζόμαστε εντατικά αυτές τις ώρες και αυτές τις ημέρες για να τους απομακρύνουμε”, δήλωσε ο υπουργός στο αμερικανικό δίκτυο ABC, όπως αναμεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Κάποιοι Αμερικανοί έχουν επιλέξει να παραμείνουν και μετά την καταληκτική ημερομηνία αποχώρησης της 31ης Αυγούστου, είπε ο Μπλίνκεν, “αλλά δεν πρόκειται να εγκλωβιστούν στο Αφγανιστάν”, σύμφωνα με τον ίδιο.

Οι ΗΠΑ, όπως διευκρίνισε, διαθέτουν “έναν μηχανισμό για να τους απομακρύνει”.

