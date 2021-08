Έκρηξη σε εργοστάσιο της Βηρυτού – Τουλάχιστον τέσσερις νεκροί

Έκρηξη σημειώθηκε σε εργοστάσιο στη Βηρυτό με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι, σύμφωνα με το εθνικό πρακτορείο ειδήσεων ANI.

Η έκρηξη σημειώθηκε στο εσωτερικό ενός εργοστασίου, το οποίο βρίσκεται στη συνοικία Μπουρτζ αλ-Μπαράτζνεχ, στα νότια προάστια της Βηρυτού, σύμφωνα με το ΑΝΙ.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, ένας θερμοσίφωνας φέρεται να εξερράγη προκαλώντας σημαντικές ζημιές.

An #explosion inside a factory in the locality of Burj al-Barajneh in the southern suburb of #Beirut has killed four people, according to Lebanon’s National News Agency.https://t.co/D7AiHVlg3b pic.twitter.com/zapndowNs9

