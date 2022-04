Εκλογές στη Γαλλία: Σαρκοζί-Ζοσπέν στηρίζουν Μακρόν – Με το βλέμμα στα αριστερά οι δύο “μονομάχοι”

Με το βλέμμα στα αριστερά ρίχνονται στη μάχη ο Εμανουέλ Μακρόν και η Μαρίν Λεπέν, που θα κονταροχτυπηθούν με στόχο την κατάκτηση του προεδρικού θώκου στη Γαλλία. Ο δεύτερος γύρος των προεδρικών εκλογών διεξάγεται στις 24 Απριλίου και οι δύο αντίπαλοι, ο απερχόμενος πρόεδρος και η υποψήφια της άκρας δεξιάς… γλυκοκοιτάζουν τους ψηφοφόρους του Ζαν-Λυκ Μελανσόν που θα μπορούσαν, σύμφωνα με τους αναλυτές, να κάνουν τη διαφορά.

Σίγουροι εκ των προτέρων ότι έχουν πάρει όσες περισσότερες ψήφους θα μπορούσαν να πάρουν από τα δεξιά τους, οι δύο υποψήφιοι αντιπαρατίθενται στο πεδίο της αγοραστικής δύναμης, το θέμα δηλαδή που απασχολεί περισσότερο απ’ όλα τους Γάλλους.

Ο Μακρόν, ο οποίος έχει πολλαπλασιάσει από την Κυριακή τις μετακινήσεις, επρόκειτο να μεταβεί σήμερα στην ανατολική Γαλλία, την επομένη μιας περιοδείας του στο βορρά, σε περιοχές που ψήφισαν μαζικά στον πρώτο γύρο υπέρ της Μαρίν Λεπέν.

Καθώς δέχεται διαρκώς επιθέσεις αναφορικά με το σχέδιό του να αυξήσει την ηλικία συνταξιοδότησης από τα 62 στα 65 χρόνια, ο απερχόμενος πρόεδρος και προεδρικός υποψήφιος έδωσε χθες, Δευτέρα, ένα ισχυρό σινιάλο προς τους ψηφοφόρους, μισανοίγοντας την πόρτα για συνταξιοδότηση στα 64 χρόνια. Πρόκειται για μια αναπάντεχη παραχώρηση εκ μέρους του.

