Εκλογές ΗΠΑ: Η Κάμαλα Χάρις δημοσιοποιεί τον ιατρικό της φάκελο για να… εκθέσει τον Τραμπ – Δίνει έμφαση στη διαφορά ηλικίας τους

H Κάμαλα Χάρις αντιπρόεδρος των ΗΠΑ και προεδρική υποψήφια των Δημοκρατικών δημοσιοποιεί τον ιατρικό φάκελό της , σε μια προσπάθεια να προσελκύσει την προσοχή του εκλογικού σώματος στην άρνηση του Ντόναλντ Τραμπ να πράξει το ίδιο, σύμφωνα με έναν βοηθό της Χάρις.

Η αναφορά για την ιατρική κατάσταση της Χάρις συμπεραίνει: «Η ίδια έχει τη φυσική και νοητική κατάσταση που είναι απαραίτητη για την επιτυχή εκτέλεση των προεδρικών καθηκόντων, συμπεριλαμβανομένων της ευθύνης άσκησης των εκτελεστικής εξουσίας, των καθηκόντων της αρχηγού του κράτους, αλλά και της υπεύθυνης αρχιστρατήγου των ενόπλων δυνάμεων», σύμφωνα με τον ίδιο βοηθό της Χάρις.

