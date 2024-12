«Είναι ο ήρωάς μας»: 8χρονος με σύνδρομο Down έσωσε την αδελφή του όταν ξέσπασε φωτιά στο σπίτι τους – Βίντεο από την διάσωση

Ένα 8χρονο αγόρι με σύνδρομο Down χαρακτηρίστηκε ήρωας, αφού έσωσε την 14χρονη αδελφή του από φωτιά που κατέστρεψε το σπίτι της οικογένειάς τους στο Κολοράντο των ΗΠΑ, την Κυριακή.

Ο μικρός Γκρέισον βρισκόταν μόνος στο σπίτι με την αδελφή του, Άβα Γκρέις, όταν ξέσπασε η φωτιά το μεσημέρι, με τον μαύρο καπνό να καλύπτει γρήγορα την κατοικία.

Όταν αντιλήφθηκε τον κίνδυνο, ο Γκρέισον φώναξε με όλη του δύναμη την αδελφή του, η οποία βρισκόταν σε διαφορετικό όροφο, να βγει από το φλεγόμενο σπίτι. Η Άβα κάλεσε την αστυνομία και τη μητέρα τους, ενώ ο Γκρέισον βγήκε από μια πλαϊνή πόρτα και εκείνη πήδηξε από ένα παράθυρο για να σωθεί.

«Φώναζε: “Άβα, Άβα!” ξανά και ξανά», είπε η μητέρα τους, Ρενέ Άνρα, σε μια συναισθηματική συνέντευξη στο KCNC-TV. «Κατά κάποιο τρόπο, της έσωσε τη ζωή. Είναι ο ήρωάς μας».

Η αστυνομία ανταποκρίθηκε άμεσα και εντόπισε τα παιδιά να φωνάζουν για βοήθεια πίσω από έναν ξύλινο φράχτη στην αυλή. Σύμφωνα με βίντεο από κάμερες σώματος που δημοσίευσε το Γραφείο του Σερίφη της κομητείας Arapahoe, οι αστυνομικοί, για να φτάσουν στα τρομοκρατημένα παιδιά, πήδηξαν στην αυλή ενός γείτονα και έσπασαν τον φράχτη με τα χέρια τους.

An 8-year-old boy with Down syndrome and two Colorado sheriff’s deputies are being recognized for their heroic actions during a raging house fire. The boy alerted his sister of the flames, allowing both of them to escape the home in time for the deputies to get to them. pic.twitter.com/DoH869ke7L

— CBS Evening News (@CBSEveningNews) December 4, 2024