Έφηβες από το Πακιστάν το έσκασαν από το σπίτι τους για συναντήσουν τους BTS στην Νότια Κορέα

Δύο έφηβες από το Πακιστάν που αγνοούνταν για τέσσερις ημέρες εντοπίστηκαν από την αστυνομία, η οποία γνωστοποίησε ότι το έσκασαν από το σπίτι τους προκειμένου να ταξιδέψουν στην Νότια Κορέα για να δουν τους BTS.

Τα δύο κορίτσια, ηλικίας 13 και 14 ετών, χάθηκαν στις 7 Ιανουαρίου από την περιοχή Κοράγγι, στο Καράτσι, σύμφωνα με το CNN και εντοπίστηκαν μέρες αργότερα, στις 11 Ιανουαρίου. O αρχηγός της αστυνομίας της περιοχής, εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία αναφέρει ότι και τα δύο κορίτσια είχαν φύγει από το σπίτι σε μια προσπάθεια να ταξιδέψουν στη Νότια Κορέα για να συναντήσουν το αγαπημένο τους k-pop συγκρότημα.

