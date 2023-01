ΕΕ – ΝΑΤΟ: Ενισχύουν την στρατηγική τους ασφάλεια και στέλνουν σύγχρονα όπλα στην Ουκρανία

Την απόφαση, σε στρατηγικό επίπεδο, να ενισχύσουν περαιτέρω την γεωστρατηγική τους συνεργασία, και σε επίπεδο τακτικής να συνεχίσουν να παρέχουν στην Ουκρανία κάθε στρατιωτική βοήθεια που χρειάζεται για την άμυνά της, ανακοίνωσαν σήμερα η ΕΕ και το ΝΑΤΟ.

Πρόκειται για μία διττή απόφαση, την οποία ανακοίνωσαν σε κοινή συνέντευξη Τύπου, ο ΓΓ του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ, η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν και ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ. Η απόφαση εξελίσσεται σε δύο άξονες.

Σε τατικό επίπεδο ΝΑΤΟ και ΕΕ δεσμεύτηκαν σήμερα να παράσχουν στην Ουκρανία όλα τα στρατιωτικά μέσα που είναι απαραίτητα για να υπερασπιστεί το δικαίωμά της στην αυτοάμυνα.

«Από την αρχή του πολέμου έχουμε προμηθεύσει την Ουκρανία με προηγμένης τεχνολογίας στρατιωτικό εξοπλισμό», δήλωσε ο Γ.Γ. της Συμμαχίας, Γ. Στόλτενμπεργκ, ο οποίος καλωσόρισε τις ανακοινώσεις των ΗΠΑ, της Γερμανίας και της Γαλλίας να παράσχουν στη χώρα, σύγχρονα τεθωρακισμένα και άλλου τύπου στρατιωτικό εξοπλισμό. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι την επόμενη εβδομάδα θα γίνουν συζητήσεις για το τί είδους νέα όπλα μπορούν να παρασχεθούν, στο πλαίσιο της ομάδας Ramstein, υπό την προεδρία των ΗΠΑ. “Σχεδιάζονται συζητήσεις την επόμενη εβδομάδα με τους Ουκρανούς για να δούμε τι είδους όπλα χρειάζονται και ποιος από τους συμμάχους μπορεί να τα παράσχει”, δήλωσε ο Γ. Στόλτενμπεργκ.

«Η Ουκρανία πρέπει να λάβει όλο τον στρατιωτικό εξοπλισμό που χρειάζεται για να υπερασπιστεί το έδαφός της και αυτό σημαίνει βεβαίως ανεπτυγμένα συστήματα αεράμυνας, αλλά και άλλα είδη σύγχρονου στρατιωτικού εξοπλισμού», δήλωσε από την πλευρά της η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Τόνισε, δε, ότι αυτό είναι απαραίτητο, γιατί η Ουκρανία δεν υπερασπίζεται μόνο το έδαφός της, αλλά τις βασικές αρχές του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών για το διεθνές δίκαιο.

Οι Ευρωπαίοι ήταν οι πρώτοι που προμήθευσαν στρατιωτικό εξοπλισμό στην Ουκρανία λίγο μετά την έναρξη της σύγκρουσης, υπενθύμισε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ. Υπενθύμισε ότι η ΕΕ για πρώτη φορά στην ιστορία της, παράσχει στρατιωτικό εξοπλισμό σε μια χώρα, μέσω του Ευρωπαϊκού Μέσου για την Ειρήνη (European Peace Facility). H βοήθεια αυτή σήμερα έχει ξεπεράσει τα 3 δισ. ευρώ, πέραν της μαζικής στρατιωτικής βοήθειας που δίνουν διμερώς τα κράτη-μέλη της ΕΕ στην Ουκρανία, τόνισε ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Ένα μεγάλο πρόβλημα της ΕΕ είναι ότι δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει μια αμιγώς ευρωπαϊκή αμυντική δομή. Είναι μία πολυτέλεια που την είχε, γιατί στηρίζεται στην αμυντική ομπρέλα του ΝΑΤΟ και στην πολυετή, μετά τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, ειρήνη στην Γηραιά Ήπειρο. Αυτό άλλαξε. Για δύο λόγους. Πρώτον γιατί η Ευρώπη ζει πλέον έναν πόλεμο που δεν είνα εμφύλιος και δεύτερον, γιατί η ΕΕ υστερούσε πολιτικά έναντι των ΗΠΑ, στο μέτρο που είχε σε ένα βαθμό εγκαταλείψει τις αμυντικές δαπάνες κυρίως, σε συλλογικό επίπεδο. Αναπλήρωσε λοιπόν η Ευρώπη την έλλειψη δικής της στρατιωτικής δομής, με μια σειρά συμφωνιών που συνήψε για συνεργασία με το ΝΑΤΟ, ξεκινώντας από το 2016 και μετά.

Αυτό το πλέγμα συνεργασίας, η σημερινή απόφαση το ενισχύει ακόμα περισσότερο. Το ΝΑΤΟ και η EE δεσμεύονται να ενισχύσουν τη συνεργασία τους, μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία που απειλεί την ευρωπαϊκή και παγκόσμια ασφάλεια και σταθερότητα, επισημαίνει η τρίτη κοινή δήλωση ΝΑΤΟ-ΕΕ που υπέγραψαν σήμερα στην έδρα του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες, οι Γενς Στόλτενμπεργκ, Σαρλ Μισέλ και Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

«Η στρατηγική εταιρική σχέση ΝΑΤΟ-ΕΕ βασίζεται στις κοινές μας αξίες, την αποφασιστικότητά μας να αντιμετωπίσουμε κοινές προκλήσεις και την αδιαμφισβήτητη δέσμευσή μας να προωθήσουμε και να διαφυλάξουμε την ειρήνη, την ελευθερία και την ευημερία στον ευρωατλαντικό χώρο. Σήμερα, βρισκόμαστε αντιμέτωποι με τη σοβαρότερη απειλή για την ευρωατλαντική ασφάλεια των τελευταίων δεκαετιών. Ο βίαιος πόλεμος της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας παραβιάζει το διεθνές δίκαιο και τις αρχές του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. Υπονομεύει την ευρωπαϊκή και παγκόσμια ασφάλεια και σταθερότητα. Ο πόλεμος της Ρωσίας έχει επιδεινώσει μια κρίση τροφίμων και ενέργειας που επηρεάζει δισεκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο», αναφέρεται στην κοινή δήλωση ΝΑΤΟ-ΕΕ.

