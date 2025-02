Economist για Τραμπ: «Ο άνθρωπος που θα γινόταν βασιλιάς»

Ο Ντόναλντ Τραμπ, στον πρώτο μήνα της θητείας του, έχει προκαλέσει ενθουσιασμό στους υποστηρικτές του και σοκ στους αντιπάλους του, αναφέρει το The Economist με σχετικό εξώφυλλό του που τιτλοφορείται «Ο άνθρωπος που θα γινόταν βασιλιάς».

Σύμφωνα με το The Economist, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει δείξει ότι επιδιώκει τη συγκέντρωση εξουσίας στα χέρια του. Κυβερνά μέσω προεδρικών διαταγμάτων, αγνοώντας συχνά το Κογκρέσο, και έχει προσπαθήσει να περιορίσει τη δύναμη του δικαστικού σώματος.

Αρκετά από τα περίπου 70 εκτελεστικά του διατάγματα έχουν αμφισβητηθεί ως αντισυνταγματικά, προκαλώντας μια δοκιμασία αντοχής με το δικαστικό σύστημα. Επιπλέον, έχει επιβάλει αυστηρούς ελέγχους σε κυβερνητικά τμήματα.

Με έναν πολιτικό «κεραυνοβόλο πόλεμο», επιχειρεί να μετατρέψει την προεδρία στην κυρίαρχη εξουσία της χώρας, παραμερίζοντας τον ρόλο του Κογκρέσου και των δικαστηρίων. Το ερώτημα που ανακύπτει είναι μέχρι πού θα φτάσει αυτή η προσπάθεια και ποιες θα είναι οι συνέπειες για το αμερικανικό δημοκρατικό σύστημα.

Σημειώνεται ότι την Τρίτη, ο Λευκός Οίκος με ανάρτηση που κοινοποίησε ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος, με αφορμή την κατάργηση των διοδίων δημοσίευσε σκίτσο του Τραμπ με στέμμα με λεζάντα «Long live the King!» δηλαδή «Ζήτω ο Βασιλιάς»!

“CONGESTION PRICING IS DEAD. Manhattan, and all of New York, is SAVED. LONG LIVE THE KING!”

–President Donald J. Trump pic.twitter.com/IMr4tq0sMB

— The White House (@WhiteHouse) February 19, 2025