Δομινικανή Δημοκρατία: Εννέα νεκροί από συντριβή ιδιωτικού αεροσκάφους

Ιδιωτικό αεροσκάφος συνετρίβη χθες Τετάρτη στο αεροδρόμιο Λας Αμέρικας, έξω από το Σάντο Ντομίνγκο, την πρωτεύουσα της Δομινικανής Δημοκρατίας, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους και οι εννέα άνθρωποι που επέβαιναν σε αυτό, σύμφωνα με τις αρχές και την ανακοίνωση Τύπου που δημοσιοποίησε η εταιρεία που διαχειριζόταν το αεροπλάνο, η Helidosa Aviation Group.

#BREAKING | DOMINICAN REPUBLIC #PLANE CRASH

• 6 #Americans, 2 from the #DominicanRepublic and 1 from #Venezuela

Among them, reggaeton producer #flowlamovie , Jose Angel Hernandez from #PuertoRico, his wife and 2 kids. Jose was a producer for #BadBunny @sanbenito and @ozuna pic.twitter.com/CYemJVw6oq

