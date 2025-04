Δομινικανή Δημοκρατία: 221 νεκροί από την κατάρρευση της στέγης σε νυχτερινό κέντρο – Σταμάτησαν οι έρευνες

Οι επιχειρήσεις έρευνας, διάσωσης και ανάκτησης θυμάτων στη Σάντο Ντομίνγκο, την πρωτεύουσα της Δομινικανής Δημοκρατίας, έλαβαν τέλος χθες Πέμπτη, μετά την κατάρρευση της οροφής νυχτερινού κέντρου γεμάτου κόσμο εν μέσω συναυλίας, ανακοίνωσαν οι αρχές. Ο τελικός απολογισμός έφθασε τους 221 νεκρούς.

Καθώς η χώρα παραμένει βυθισμένη στο πένθος και οικογένειες κηδεύουν δικούς τους, οι αρχές παραδέχονται πως δεν έχουν ακόμη εξακριβώσει πόσοι ακριβώς άνθρωποι βρίσκονταν μέσα στο κλαμπ Jet Set όταν την περασμένη Δευτέρα κατέρρευσε η οροφή του, χωρίς ακόμη να είναι σαφές γιατί. Αρχικά, έκαναν λόγο για πεντακόσιους ως χίλιους παρευρισκόμενους στο κλαμπ.

At least 113 people were killed and more than 155 injured when a nightclub’s roof collapsed in the Dominican Republic’s capital city. One of those killed was prominent Dominican singer Rubby Pérez, who was known as “the highest voice in merengue” and had been performing with his… pic.twitter.com/gI797JSGvr

— The Washington Post (@washingtonpost) April 9, 2025