Δήμαρχος Κιέβου: 25 νεκροί από τις συγκρούσεις το βράδυ – Ανάμεσά τους και 2 παιδιά

Οι συγκρούσεις συνεχίζονται στην Ουκρανία, με τον βραδινό απολογισμό στο Κίεβο να ανέρχεται σε 25 νεκρούς. Σύμφωνα με τον δήμαρχο του Κιέβου μεταξύ των νεκρών είναι δύο παιδιά, που σκοτώθηκαν στις σφοδρές συγκρούσεις τη νύχτα.

Δεν υπάρχουν περισσότερες λεπτομέρειες, αλλά σε ξεχωριστή αναφορά του Reuters που επικαλείται σύμβουλο του υπουργείου Εσωτερικών, σημειώνεται ότι δεν υπήρξαν θάνατοι στην πολυκατοικία που φέρεται να χτυπήθηκε από ρωσικό πύραυλο.

Russian missile strike last night on an apartment block in Lobanovsky Avenue in central Kyiv. A large chunk torn out of the building, with multiple floors destroyed and smoke burning this morning. Number of casualties unknown pic.twitter.com/bkJ07QdiOT

— Luke Harding (@lukeharding1968) February 26, 2022