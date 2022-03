Δήλωση “βόμβα” γερουσιαστή των ΗΠΑ: Εάν ένας αξιωματούχος του Κρεμλίνου σκότωνε τον Πούτιν…

Ο Αμερικανός γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκράχαμ κάλεσε τους Ρώσους να δολοφονήσουν τον Πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν, καθώς η Ουκρανία ικέτευε τη Δύση να πολεμήσει την «πυρηνική τρομοκρατία».

Ο 66χρονος Ρεπουμπλικανός από τη Νότια Καρολίνα, έκανε το κάλεσμα για δράση στο Twitter καθώς συνέκρινε τον Πούτιν με τον Ρωμαίο Ιούλιο Καίσαρα και τον ηγέτη των Ναζί Αδόλφο Χίτλερ.

«Υπάρχει Βρούτος στη Ρωσία; Υπάρχει πιο επιτυχημένος συνταγματάρχης από τον Stauffenberg στον ρωσικό στρατό;» έγραψε ο Γκράχαμ.

Is there a Brutus in Russia? Is there a more successful Colonel Stauffenberg in the Russian military?

The only way this ends is for somebody in Russia to take this guy out.

You would be doing your country – and the world – a great service.

— Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) March 4, 2022