Δαμασκός: Το Ισραήλ χτύπησε κτίριο της ιρανικής πρεσβείας – Νεκρός διοικητής της δύναμης Αλ Κουντς, των Φρουρών της Επανάστασης

Οκτώ άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και ένας υψηλόβαθμος διοικητής των Φρουρών της Επανάστασης, σκοτώθηκαν από ισραηλινό πλήγμα σε προάστιο στην Δαμασκό, ανέφεραν ιρανικά και συριακά μέσα ενημέρωσης, καθώς και το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Το συριακό πρακτορείο SANA μετέδωσε ότι από το πλήγμα καταστράφηκε το προξενείο του Ιράν στη Συρία. «Ισραηλινά πλήγματα έβαλαν στο στόχαστρο ένα κτίριο στη συνοικία Μαζέχ της Δαμασκού», μια περιοχή όπου στεγάζονται πολλές πρεσβείες και τα γραφεία των Ηνωμένων Εθνών, μετέδωσε το πρακτορείο. Ένας ανταποκριτής του Γαλλικού Πρακτορείου που βρισκόταν στο σημείο είπε ότι το κτίριο δίπλα στην πρεσβεία του Ιράν καταστράφηκε ολοσχερώς.

Πηγές των υπηρεσιών ασφαλείας ανέφεραν ότι μεταξύ των νεκρών είναι και ο Ρεζά Ζαχεντί, ηγετικό στέλεχος των Φρουρών της Επανάστασης. Σύμφωνα με τον ιρανικό ειδησεογραφικό ιστότοπο Nournews, ο πρεσβευτής του Ιράν Χοσεΐν Ακμπαρί και η οικογένειά του δεν τραυματίστηκαν.

Το Παρατηρητήριο έκανε λόγο για συνολικά οκτώ νεκρούς από ισραηλινούς πυραύλους που κατέστρεψαν «ένα παράρτημα της ιρανικής πρεσβείας στη Δαμασκό», ενώ το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, επικαλούμενο μη κατονομαζόμενες πηγές, μετέδωσε ότι σκοτώθηκαν πέντε άνθρωποι «από το ισραηλινό πλήγμα στο κτίριο του ιρανικού προξενείου».

Φωτογραφίες του Γαλλικού Πρακτορείου δείχνουν ένα κατεστραμμένο κτίριο από το οποίο δεν έχουν απομείνει παρά μόνο ερείπια. Σε μικρή απόσταση, έχουν συγκεντρωθεί δεκάδες άνδρες ενώ διακρίνεται στην περιοχή και ένα ασθενοφόρο.

Ένας εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού που ρωτήθηκε για το θέμα απάντησε: «Δεν σχολιάζουμε αναφορές ξένων μέσων ενημέρωσης».

Το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, που εδρεύει στη Βρετανία και βασίζεται σε πηγές στη Συρία, ανακοίνωσε πως «επιβεβαιώνει τη δολοφονία ενός υψηλόβαθμου αξιωματικού που έχει υπηρετήσει ως επικεφαλής της Δύναμης Κουντς για τη Συρία και τον Λίβανο, δύο Ιρανών συμβούλων και πέντε μελών των Φρουρών της Επανάστασης».

Η δύναμη Κουντς είναι μια ειδική μονάδα του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης που είναι επιφορτισμένη με επιχειρήσεις στο εξωτερικό.

Το ισραηλινό πλήγμα στο κτίριο του ιρανικού προξενείου στη Δαμασκό ήταν μια «στοχευμένη επίθεση» με σκοπό τη δολοφονία του υψηλόβαθμου διοικητή της Δύναμης Κουντς, Μοχαμάντ Ρεζά Ζαχεντί, μετέδωσε η ιρανική κρατική τηλεόραση.

Το υπουργείο Άμυνας της Συρίας στην ανακοίνωσή του ανέφερε ότι το Ισραήλ έπληξε ένα παράρτημα της ιρανικής πρεσβείας, σκοτώνοντας ή τραυματίζοντας όλα τα άτομα που βρίσκονταν μέσα στο κτίριο, το οποίο ισοπεδώθηκε.

«Ο ισραηλινός εχθρός εξαπέλυσε αεροπορικά πλήγματα από το κατεχόμενο συριακό Γκολάν, με στόχο το παράρτημα της ιρανικής πρεσβείας στη Δαμασκό. Η επίθεση κατέστρεψε ολοσχερώς το κτίριο, σκοτώνοντας και τραυματίζοντας όσους βρίσκονταν στο εσωτερικό. Είναι σε εξέλιξη προσπάθειες για την ανάσυρση των πτωμάτων και τη διάσωση των τραυματιών» που εγκλωβίστηκαν στα συντρίμμια», πρόσθεσε το υπουργείο. Σύμφωνα με την ιρανική κρατική τηλεόραση, «πολλοί Ιρανοί διπλωμάτες» σκοτώθηκαν.

Αυτή ήταν η πέμπτη επιδρομή μέσα σε οκτώ ημέρες στη Συρία, όπου το Ιράν και οι σύμμαχοί του στηρίζουν το καθεστώς του Μπασάρ αλ Άσαντ. Το Ισραήλ έχει εξαπολύσει εκατοντάδες πλήγματα στη γειτονική Συρία, εναντίον θέσεων του καθεστώτος, φιλοϊρανικών οργανώσεων –όπως της Χεζμπολάχ– και ιρανικών στρατιωτικών στόχων από την έναρξη του εμφυλίου στη Συρία, το 2011. Τα πλήγματα εντάθηκαν μετά την έναρξη του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας εναντίον της Χαμάς, συμμάχου της Χεζμπολάχ και του Ιράν.

Το Ισραήλ σπανίως σχολιάζει τα πλήγματά του στη Συρία, όμως τονίζει ότι δεν θα επιτρέψει στο Ιράν, τον ορκισμένο εχθρό του, να εδραιωθεί στα σύνορά του.

Δημοσιογράφοι του πρακτορείου Reuters που βρίσκονταν στη συνοικία Μεζάχ, στη συριακή πρωτεύουσα, είδαν καπνό να υψώνεται από τα συντρίμμια ενός ισοπεδωμένου κτιρίου και οχήματα των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης στους γύρω δρόμους. Μια ιρανική σημαία κρεμόταν από έναν στύλο, μπροστά στα συντρίμμια.

Στο σημείο πήγε ο υπουργός Εξωτερικών της Συρίας Φαϊσάλ Μεκντάντ, ο οποίος έκανε λόγο για «τρομοκρατική» ισραηλινή επίθεση. «Καταδικάζουμε σθεναρά αυτήν την απεχθή τρομοκρατική επίθεση» από την οποία σκοτώθηκε «ένας αριθμός αθώων», είπε ο Μεκντάντ στην ανακοίνωσή του, η οποία μεταδόθηκε από το πρακτορείο SANA. «Η οντότητα της ισραηλινής κατοχής δεν θα μπορέσει να επηρεάσει τους δεσμούς μεταξύ του Ιράν και της Συρίας», πρόσθεσε.

