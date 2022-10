Coolio: «Φαινόταν χαρούμενος και υγιής» λίγες μέρες πριν πεθάνει – Οι φωτογραφίες με θαυμαστές του

Θλίψη έχει προκαλέσει η είδηση του ξαφνικού θανάτου σε ηλικία 59 ετών του γνωστού ράπερ Coolio, ο οποίος βρέθηκε νεκρός στην τουαλέτα του σπιτιού ενός φίλου του στο Λος Άντζελες, όπως ανακοίνωσε ο επί χρόνια μάνατζέρ του.

Τίποτα δεν προμήνυε το δυσάρεστο αυτό γεγονός, κάτι που επιβεβαιώνεται και από το υλικό που δημοσίευσε το ΤΜΖ λίγο πριν ο Coolio ταξιδέψει από το αεροδρόμιο του Χιούστον, την περασμένη Παρασκευή.

Ο ράπερ «εμφανίστηκε χαρούμενος και υγιής στο αεροδρόμιο του Χιούστον λίγες μέρες πριν τον απροσδόκητο θάνατό του», γράφει το δημοσίευμα.

Και προσθέτει ότι αφιέρωσε χρόνο για να συνομιλήσει με θαυμαστές του και να βγάλει μαζί τους φωτογραφίες. Ανάμεσα στους φανς του ήταν και η Μίκα, η οποία μιλώντας στο ίδιο Μέσο ανέφερε ότι ο Coolio ήταν «πολύ χαρούμενος που έβγαλε μερικές φωτογραφίες και γελούσε. Φαινόταν καλά στην υγεία του».

