«Χτύπημα» Ισραήλ σε Ιράν: «Οφθαλμός αντί οφθαλμού» – «Δεν έχουμε δεχθεί καμία εξωτερική επίθεση» λέει η Τεχεράνη

Με κομμένη την ανάσα παρακολουθεί ο πλανήτης τις εξελίξεις στην Μέση Ανατολή, έπειτα από τις αναφορές από αμερικανικά Μέσα Ενημέρωσης -επικαλούμενα αξιωματούχους της κυβέρνησης των ΗΠΑ, ότι το Ισραήλ εξαπέλυσε τις πρωινές ώρες επιδρομή στο Ιράν πυραυλική επίθεση.

Το Ιράν δεν έχει σχέδια να προχωρήσει άμεσα σε αντίποινα εναντίον του Ισραήλ, δήλωσε ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος στο Reuters, λίγες ώρες αφού πηγές ανέφεραν ότι το Ισραήλ εξαπέλυσε επίθεση εναντίον του ιρανικού εδάφους. «Η ξένη πηγή του συμβάντος δεν έχει επιβεβαιωθεί. Δεν έχουμε δεχθεί καμία εξωτερική επίθεση και η συζήτηση τείνει περισσότερο στη διείσδυση παρά στην επίθεση», επεσήμανε ο αξιωματούχος που θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία του.

Η Jerusalem Post μετέφερε λίγο μετά τις 9 το πρωί το σχόλιο ισραηλινού αξιωματούχου ότι το χτύπημα ήταν στη λογική «οφθαλμός αντί οφθαλμού καθώς το Ισραήλ απάντησε αφού δέχθηκε επίθεση», ενώ η Τεχεράνη υποβαθμίζει όσα έχουν συμβεί κάνοντας λόγο για κατάρριψη μόνο τριών drones.

Το CNN διευκρίνισε πως η επιχείρηση δεν είχε στόχο ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις, ενώ ο Λευκός Οίκος δεν έχει σχολιάσει μέχρι τώρα. Την ίδια ώρα, το ιρανικό τηλεοπτικό δίκτυο Press TV, επικαλούμενο «ενημερωμένη πηγή» αναφέρει ότι δεν έγινε ξένη επίθεση εναντίον ιρανικών πόλεων, συμπεριλαμβανομένης της Ισφαχάν , παρά τις πληροφορίες αμερικανικών μέσων ενημέρωσης που αναφέρουν το ακριβώς αντίθετο και παρότι νωρίτερα μεταδόθηκε από ιρανικά ΜΜΕ πως ενεργοποιήθηκαν συστοιχίες της αντιαεροπορικής άμυνας για να αναχαιτίσουν drones στη συγκεκριμένη πόλη του κεντρικού Ιράν, όπου βρίσκεται βάση της ιρανικής πολεμικής αεροπορίας.

Το επίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA μεταδίδει πως δεν αναφέρθηκε «καμιά μείζων ζημιά» έπειτα από τις εκρήξεις που ακούστηκαν τα ξημερώματα. «Μετά την ενεργοποίηση της αντιαεροπορικής άμυνας σε ορισμένες περιοχές της χώρας», δεν αναφέρθηκε «καμιά ζημιά ή έκρηξη μεγάλης κλίμακας», σύμφωνα με το πρακτορείο, που βασίζεται σε πληροφορίες δημοσιογράφων του.

Drones «καταρρίφθηκαν» από την ιρανική αντιαεροπορική άμυνα τις πρώτες πρωινές ώρες, όμως, τουλάχιστον «μέχρι στιγμής», δεν υπάρχουν πληροφορίες για επίθεση με πυραύλους, διαβεβαίωσε νωρίτερα ο εκπρόσωπος της ιρανικής υπηρεσίας διαστήματος, Χουσέιν Νταλιριάν. «Είπαν ότι ρίξαμε 500 drones-αυτοκτονίας και πυραύλους και τώρα απαντούν με τρία drones τα οποία καταρρίψαμε».

