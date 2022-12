Χριστούγεννα με σειρήνες στην Ουκρανία – Συναγερμός για αεροπορικές επιθέσεις σε όλες τις περιφέρειες

Σειρήνες αεροπορικού συναγερμού ήχησαν σήμερα το πρωί, ανήμερα Χριστουγέννων, στο Κίεβο και σε όλες τις ουκρανικές περιφέρειες, δήλωσαν αξιωματούχοι.

Ανεπιβεβαίωτες αναφορές σε ουκρανικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναφέρουν πως ο συναγερμός μπορεί να κηρύχθηκε αφού ρωσικά αεριωθούμενα απογειώθηκαν στη Λευκορωσία.

Το Reuters δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει άμεσα την πληροφορία αυτή.

Σύμφωνα με τον Independent, οι συναγερμοί φαίνεται να συνδέονται με πτήσεις ρωσικών μαχητικών που καταγράφηκαν κοντά στα σύνορα με τη Λευκορωσία.

Η βρετανική Mirror επισημαίνει ότι δείχνουν να επιβεβαιώνονται οι φόβοι περί εντολής Πούτιν για χτύπημα στην Ουκρανία ανήμερα των Χριστουγέννων.

