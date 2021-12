Χονγκ Κονγκ: Μεγάλη φωτιά στο Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου – Εκατοντάδες εγκλωβισμένοι

Μεγάλη φωτιά έχει ξεσπάσει στο Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου στο Χονγκ Κονγκ.

Περισσότεροι από 300 άνθρωποι είναι εγκλωβισμένοι στην ταράτσα του ουρανοξύστη, όπου κατέφυγαν για να σωθούν και για να περιμένουν τους πυροσβέστες.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει το scmp.com, τουλάχιστον τέσσερα άτομα έχουν τραυματιστεί.

Η Αστυνομία ανέφερε ότι μια 60χρονη γυναίκα μεταφέρθηκε ημιλιπόθυμη στο νοσοκομείο λόγω του καπνού που είχε εισπνεύσει. Ακόμη τρεις δήλωσαν ότι δεν αισθάνονται καλά.

Trapped people being rescued at Hong Kong’s World Trade Centre after a major fire pic.twitter.com/1XHGmVr9sz

At least two people injured, more than 100 people awaiting rescue following three-alarm fire at Hong Kong’s World Trade Centre in Causeway Bay pic.twitter.com/5d3yqOvq4O

— Factal News (@factal) December 15, 2021