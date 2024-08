Χεζμπολάχ: Ο πόλεμος με το Ισραήλ εισήλθε σε νέα φάση

Ο ηγέτης της λιβανέζικης ένοπλης οργάνωσης Χεζμπολάχ Χασάν Νασράλα δήλωσε σήμερα ότι ο πόλεμος με το Ισραήλ εισήλθε σε νέα φάση, προειδοποιώντας ότι η οργάνωση θα απαντήσει σίγουρα στην δολοφονία του ανώτερου διοικητή της, από ισραηλινή επίθεση.

Ο Νασράλα επανέλαβε τον ισχυρισμό ότι η οργάνωση δεν ευθύνεται για την φονική επίθεση με ρουκέτα το Σάββατο που οδήγησε στον θάνατο παιδιών στα κατεχόμενα και προσαρτημένα από το Ισραήλ Υψίπεδα του Γκολάν. Όπως είπε η Χεζμπολάχ θα παραδεχόταν αν έκανε λάθος και σκότωνε αμάχους.

Ο ηγέτης της σιιτικής οργάνωσης μίλησε για πρώτη φορά μετά τη δολοφονία του ηγέτη της Χαμάς, Ισμαήλ Χανίγια, και μετά τον θάνατο του διοικητή της Χεζμπολάχ, Φουάντ Σουκρ, που σκοτώθηκε από ισραηλινό πλήγμα το βράδυ της Τρίτης σε νότιο προάστιο της Βηρυτού.

Το Ισραήλ απέδωσε στον Σουκρ την επίθεση που σκότωσε 12 παιδιά κι εφήβους το Σάββατο στη Ματζντάλ Σαμς, πόλη Δρούζων, στα υψίπεδα του Γκολάν που έχει προσαρτήσει το Ισραήλ.

BREAKING: HEZBOLLAH LEADER HASSAN NASRALLAH SAYS WE HAVE ENTERED A NEW PHASE

Hassan Nasrallah:

“Now we’ve entered a new phase, different than the previous phase.

The escalation depends on the behavior of the enemy and the reactions of the enemy today.

August 1, 2024