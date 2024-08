Αποκάλυψη New York Times: Ο Χανίγια σκοτώθηκε με βόμβα που είχε τοποθετηθεί στο διαμέρισμά του

Βόμβα, καλά κρυμμένη στο συγκρότημα κατοικιών που έμεινε ο πολιτικός ηγέτης της Χαμάς Ισμαήλ Χανίγια και όχι πύραυλος ούτε πλήγμα με drone ήταν ο τρόπος με τον οποίον σκοτώθηκε ο υπ΄ αριθμόν ένα αρχηγός της παλαιστινιακής οργάνωσης, σύμφωνα με δημοσίευμα της New York Times.

Η εφημερίδα έκανε έρευνα γύρω από την δολοφονία του Χανίγια και όπως γράφει στην συγκεκριμένη πολυκατοικία, ο Χανίγια έμενε σχεδόν πάντα όταν πήγαινε στην Τεχεράνη και αυτό ήταν γνωστό.

Μολονότι πρόκειται για ένα καλά φυλασσόμενο κτίριο, η βόμβα κατέστη δυνατό να μεταφερθεί και να τοποθετηθεί μυστικά. Όταν χρειάστηκε, η βόμβα πυροδοτήθηκε. Η αμερικανική εφημερίδα επικαλείται επτά αξιωματούχους στην Μέση Ανατολή, εκ των οποίων οι δύο Ιρανοί κι ένας Αμερικανός.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα η βόμβα είχε τοποθετηθεί πριν από περίπου δύο μήνες στον ξενώνα, ο οποίος διοικείται και προστατεύεται από το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης και αποτελεί μέρος ενός μεγάλου συγκροτήματος, γνωστού με το όνομα “Neshat”, που βρίσκεται σε μια ακριβή περιοχή στα βόρεια της Τεχεράνης.

Η βόμβα πυροδοτήθηκε με τηλεχειρισμό αποστάσεως, ανέφεραν οι αξιωματούχοι, μόλις επιβεβαιώθηκε ότι ο Χανίγια ήταν μέσα στο δωμάτιό του στον ξενώνα. Από την έκρηξη σκοτώθηκε, ακόμη ένα άτομο, ένας σωματοφύλακας.

Η έκρηξη φαίνεται ότι ταρακούνησε το κτίριο, έσπασε ορισμένα παράθυρα και προκάλεσε τη μερική κατάρρευση ενός εξωτερικού τοίχου, σύμφωνα με τους δύο Ιρανούς αξιωματούχους, μέλη των Φρουρών της Επανάστασης που ενημερώθηκαν για το περιστατικό. Οι ζημιές αυτές ήταν επίσης εμφανείς σε φωτογραφία του κτιρίου που δόθηκε στους New York Times.

Ο Ισμαήλ Χανίγια διέμενε στον ξενώνα αρκετές φορές όταν επισκεπτόταν την Τεχεράνη, σύμφωνα πάντα με τους αξιωματούχους της Μέσης Ανατολής. Σημειώνεται πως όλοι οι αξιωματούχοι μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας για να μοιραστούν ευαίσθητες πληροφορίες σχετικά με τη δολοφονία.

Στο μεταξύ, εν μέσω απειλών για εκδίκηση και με κατάρες κατά των σιωνιστών από τον αραβικό κόσμο κηδεύτηκε στην Τεχεράνη ο Ισμαήλ Χανίγια, η σορός του οποίου θα μεταφερθεί (1/8) στη Ντόχα για να ταφεί.

