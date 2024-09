Χεζμπολάχ: Είμαστε «σε ανοιχτή μάχη ξεκαθαρίσματος» με το Ισραήλ – Κλειστά αύριο τα σχολεία στο βόρειο τμήμα της χώρας

Σε ανοιχτό ξεκαθάρισμα λογαριασμών φαίνεται ότι προχωρούν η Χεζμπολάχ και το Ισραήλ, το οποίο έχει συγκεντρώσει ισχυρές δυνάμεις στα βόρεια σύνορά του και έδωσε εντολή να μείνουν κλειστά τα σχολεία στην περιοχή, αύριο Δευτέρα.

Ο αναπληρωτής γενικός γραμματέας της Χεζμπολάχ Ναΐμ Κασέμ δήλωσε πως η οργάνωση έχει εισέλθει σε μια νέα φάση στη μάχη της με το Ισραήλ, την οποία περιέγραψε ως μια «ανοικτή μάχη ξεκαθαρίσματος» λογαριασμών, σε σχόλια που έκανε σήμερα, κατά τη διάρκεια της κηδείας ενός ανώτερου διοικητή που σκοτώθηκε σε ένα ισραηλινό πλήγμα στα νότια προάστια της Βηρυτού την Παρασκευή.

At Ibrahim Akil’s funeral, there is not a single Lebanese flag, only #Hezbollah flags. Hezbollah are not Lebanese and do not care about #Lebanon , they are an Iranian army in the service of the imperialist ambitions of the Iranian regime. https://t.co/kubogoRBZC pic.twitter.com/FdiVlJJOQM

Την ίδια ώρα, η Χαμάς χαιρέτισε σήμερα «τη γενναιότητα» της Χεζμπολάχ, η οποία συνεχίζει να εκτοξεύει ρουκέτες εναντίον του βόρειου Ισραήλ παρά τα πλήγματα που έχει καταφέρει ο ισραηλινός στρατός στη λιβανική οργάνωση. Τουλάχιστον 85 ρουκέτες εκτοξεύτηκαν σήμερα στο Βόρειο Ισραήλ από την Χεζμπολάχ και τρία άτομα τραυματίστηκαν.

«Η Χαμάς χαιρετίζει τους μαχητές της αντίστασης στον Λίβανο για τη μάχη και το θάρρος τους μπροστά στη σιωνιστική πολεμική μηχανή και για την αποφασιστικότητά τους να συνεχίσουν να πολεμούν για να στηρίξουν τον παλαιστινιακό λαό (…) στη Γάζα και τη Δυτική Όχθη», επισημαίνει η Χαμάς σε ένα δελτίο Τύπου.

Εντωμεταξύ οι σειρήνες ηχούν συνεχώς στο Βόρειο Ισραήλ, προειδοποιώντας για εισερχόμενα πυρά από τον Νότιο Λίβανο. Οι συναγερμοί ακούγονται στην, σε μεγάλο βαθμό εκκενωμένη, κοινότητα Ma’ayan Baruch, στην Άνω Γαλιλαία. To Ισραήλ απάντησε και σήμερα στα πυρά που δέχτηκε από την Χεζμπολάχ.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ Γιοάβ Γκάλαντ εκτιμά ότι η λιβανική Χεζμπολάχ τελεί υπό όλο και αυξανόμενη πίεση από τη στρατιωτική ισχύ του Ισραήλ. Σύμφωνα με το γραφείο του, ο Γκάλαντ είπε ότι η Χεζμπολάχ νιώθει τώρα σαν να την καταδιώκουν.

Ο Γκάλαντ είπε επίσης ότι οι επιθέσεις του Ισράηλ θα συνεχιστούν εωσότου η χώρα μπορέσει να διασφαλίσει ότι οι κάτοικοι των πόλεων στο βόρειο Ισραήλ θα μπορούν να επιστρέψουν στα σπίτια τους. Τόνισε ότι αυτός είναι ο στόχος και η αποστολή και το Ισραήλ θα κάνει ό,τι χρειάζεται για να το επιτύχει αυτό.

Σε κλειστή συνεδρίαση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και Άμυνας της Κνεσέτ σήμερα, ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου φέρεται να είπε στους βουλευτές ότι μόνο οι μισοί από τους 97 ομήρους που κρατούνται από τη Χαμάς στη Γάζα από τις 7 Οκτωβρίου είναι πλέον ζωντανοί.

“Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, οι μισοί από τους ομήρους στη Γάζα είναι ζωντανοί”, φέρεται να είπε ο ισραηλινός πρωθυπουργός σύμφωνα με το Army Radio. Σύμφωνα με προηγούμενες διαρροές από την ίδια συνάντηση, ο Νετανιάχου αρνήθηκε επίσης ότι στέκεται εμπόδιο στη συμφωνία για τους ομήρους, κατηγορώντας τη Χαμάς ότι απαιτεί πολλές αναθεωρήσεις στο προτεινόμενο περίγραμμα της εκεχειρίας.

