Χαβάη: Εντυπωσιακές εικόνες από την διπλή έκρηξη των ηφαιστείων – Είχε να συμβεί από το 1984

Οι εντυπωσιακές εικόνες από την έκρηξη του ηφαιστείου της Μάουνα Λόα, στη Χαβάη, το μεγαλύτερου ενεργού στον κόσμο, αλλά κυρίως η διπλή έκρηξη ηφαιστείων που σημειώνεται στην περιοχή, προκαλούν το ενδιαφέρον των ειδικών και του κοινού, καθώς η λάβα εξαπλώνεται με γοργούς ρυθμούς.



Το μεγαλύτερο ενεργό ηφαίστειο στον κόσμο, το Mauna Loa, εξερράγη για πρώτη φορά μετά από σχεδόν 40 χρόνια το βράδυ της Κυριακής, συμπληρώνοντας την έκρηξη του γειτονικού ηφαιστείου Κιλαουέα (Kilauea), το οποίο είναι σε φάση έκρηξης εδώ κι ένα χρόνο. Το σπάνιο γεγονός της διπλής έκρηξης αναμένεται να προσελκύσει μια εισροή επισκεπτών που θέλουν να δουν τις διπλές ροές λάβας, ανέφερε το εθνικό πάρκο ηφαιστείων της Χαβάης, σε ανάρτηση στο Facebook.

🔖Mauna Loa: Hawaii volcano erupts for first time in almost four decades: Hawaii’s Mauna Loa, the largest active volcano on Earth, has erupted for the first time in nearly four decades. According to the National Weather Service (NWS), the eruption on the state’s Big Island began pic.twitter.com/W5lvPWbKYU

