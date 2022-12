Charlie Hebdo: Το σκίτσο με αιχμηρό σχόλιο για το Qatar Gate και την Εύα Καϊλή

Με πρωτοσέλιδο το μεγάλο σκάνδαλο διαφθοράς στο Ευρωκοινοβούλιο και την φερόμενη εμπλοκή της Εύας Καϊλή σε χρηματισμούς από το Κατάρ κυκλοφόρησε το γαλλικό περιοδικό Charlie Hebdo.

«Ευτυχισμένος όπως ένας Καταριανός στην Ευρώπη: Ανάμεσα σε πόρνες (putes) και βουλευτές (députés)» είναι ο τίτλος του σκίτσου.

Σε αυτό απεικονίζεται ένας Καταριανός με δύο γυναίκες να κάθονται στα πόδια του. Στο δεξί μία ξανθιά εκδιδόμενη γυναίκα και στο αριστερό μία βουλευτής. Κοινό χαρακτηριστικό των δύο γυναικών είναι τα χαρτονομίσματα που βγαίνουν μέσα από τα ρούχα τους.

Το ιδιαίτερα αιχμηρό σκίτσο του Charlie Hebdo για το Qatar Gate ξεσήκωσε ποικίλα σχόλια με κάποιους να το θεωρούν «to the point» δηλαδή εύστοχο ενώ άλλοι το βρίσκουν κατάπτυστο και σεξιστικό.

Heureux comme un Qatari en Europe !

