Χάος στη Νέα Υόρκη: Εκατοντάδες μετανάστες κοιμούνται στους δρόμους – Συγκλονιστικές εικόνες

Συγκλονίζουν οι εικόνες με εκατοντάδες μετανάστες να κοιμούνται σε χάρτινες κούτες έξω από το ιστορικό ξενοδοχείο Ρούσβελτ στην «καρδιά» της Νέας Υόρκης, στο Μανχάταν.

Στα βίντεο και στις φωτογραφίες φαίνονται οι μετανάστες να κοιμούνται στο πεζοδρόμιο με κουβέρτες, σεντόνια και να έχουν δίπλα τους τα λιγοστά υπάρχοντα τους. Οι αρχές έχουν τοποθετήσει μία μαύρη κορδέλα προκειμένου να διαχωρίζεται το πεζοδρόμιο με τους μετανάστες από τους περαστικούς.

The Roosevelt Hotel NYC

100s of migrants are sleeping outside of the hotel due to no more rooms at the hotel. Some have been out here since 10 am . This is extremely dangerous, and NYC can’t handle this migrant crisis.

🎥 by @LeeroyPress

— Viral News NYC (@ViralNewsNYC) July 29, 2023