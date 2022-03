Χάντλεϊ Γκαμπλ: Η Αμερικανίδα δημοσιογράφος που εκνεύρισε τον Τσαβούσογλου

Η Χάντλεϊ Γκαμπλ φαίνεται πως έχει μια σπάνια ικανότητα να βγάζει εκτός εαυτού τους άντρες πολιτικούς. Μετά τον Βλαντίμιρ Πούτιν, “θύμα” της Αμερικανίδας δημοσιογράφου έπεσε και ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου.

Η Γκαμπλ πήρε συνέντευξη από τον Τούρκο υπουργό Εξωτερικών στο Φόρουμ της Ντόχα την Κυριακή. Ερωτηθείς για την οικονομική πολιτική της Τουρκίας, ο Τσαβούσογλου ξέσπασε: «δεν μου δίνεις την ευκαιρία να απαντήσω».

Συγκεκριμένα η δημοσιογράφος επέμεινε να ρωτά για την πρόσφατη δήλωση του Τσαβούσογλου πως «οι Ρώσοι ολιγάρχες είναι ευπρόσδεκτοι» στην Τουρκία. Τότε, ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών απάντησε: «Εμείς είπαμε από την αρχή ότι η προσφυγική κρίση θα συνεχιστεί και θα αυξηθεί. Κάνατε αναφορά στην προσφυγική κρίση, αλλά δεν μου δίνετε την ευκαιρία να απαντήσω».

Η Τουρκία έχει ασκήσει αυστηρή κριτική στη Ρωσία για την εισβολή στην Ουκρανία, αλλά αντιτίθεται επί της αρχής στις κυρώσεις που επέβαλαν οι σύμμαχοί της στο ΝΑΤΟ. «Αν Ρώσοι ολογάρχες… ή όποιοι Ρώσοι πολίτες θέλουν να επισκεφθούν την Τουρκία, φυσικά και μπορούν», είπε ο Τσαβούσογλου απαντώντας στην δημοσιογράφο.

«Αν εννοείτε αν αυτοί οι ολιγάρχες μπορούν να έχουν επιχειρηματική δραστηριότητα στην Τουρκία, τότε φυσικά αν είναι νόμιμη και όχι αντίθετη στο διεθνές δίκαιο, θα το εξετάσω. Αν είναι αντίθετη στο διεθνές δίκαιο, τότε είναι άλλο ζήτημα», δήλωσε ο Τούρκος υπουργός.

Oligarchs can do business in Turkey if it’s not against international law, Foreign minister tells CNBC’s @_HadleyGamble at the @DohaForum pic.twitter.com/aswxWeswjr

— CNBC Middle East (@CNBCMiddleEast) March 26, 2022